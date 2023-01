"Propozycje pewnych rozwiązań będą już w tym tygodniu, ale […] ja zawsze wolę ogłosić coś, co już jest uzgodnione, a nie proponowane. Bo jednak te wszystkie propozycje wymagają zgody Komisji Europejskiej" - powiedział Kowalczyk w Radiu Wnet.

"Nasze propozycje skierowane do Komisji Europejskiej będą w tym tygodniu" - dodał.

Pytany o mechanizmu wsparcia, Kowalczyk powiedział: "mechanizmy są bardzo różne, nie chciałbym teraz o tych mechanizmach mówić, dopóki nie ma zgody Komisji Europejskiej".

Oznajmił, że jest przekonany, iż decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie będzie pozytywna.

"Ja uważam, że Komisja się zgodzi po wczorajszych dyskusjach i deklaracjach komisarza [ds. rolnictwa] Janusza Wojciechowskiego, a co do szczegółów - musimy chwilę poczekać" - podkreślił.

Zdaniem Kowalczyka, problemem w tej chwili jest zamrożenie eksportu.

"Firm, które skupiły zboże w czasie żniw, teraz mają to zboże właśnie z zapasów żniwnych, średnio o 200-300 zł droższe niż jest cena na giełdach w portach. Dlatego te firmy nie wiedzą, jak to wyeksportować, bo już by musiały sobie spisać straty. I to jest ten problem, który trochę zamroził handel zbożem i to chcemy odmrozić" - podkreślił.

(ISBnews)