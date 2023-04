Reklama

"Tranzyt zostanie wznowiony 21 kwietnia 2023 r. o północy, czyli w nocy z czwartku na piątek" - podał resort rozwoju i technologii w odpowiedzi na pytanie PAP.

Nowela sobotnie go rozporządzenia

Podał też, że rozporządzenie ws. zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, które w sobotę zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, zostanie znowelizowane. "Prace nad nowelizacją trwają i wejście w życie nowelizacji nastąpi przed datą wznowienia tranzytu. Polska jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską. Odbywają się rozmowy premiera Morawickiego i przedstawicieli rządu z Komisją Europejską. Dziś minister Buda spotka się m.in. z komisarzem ds. handlu V. Dombrovskisem" - dodano w komentarzu resortu.

Obowiązujące rozporządzenie zakłada, że do 30 czerwca tego roku obowiązuje zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, zakaz przywożenia z Ukrainy do Polski produktów rolnych dotyczy: zboża, cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, lnu i konopi, owoców i warzyw, produktów z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, produktów pszczelich oraz pozostałych produktów.

Blokada przewożonych towarów

Na wtorkowej konferencji prasowej minister Waldemar Buda zapewnił, że do przepisów ma zostać wprowadzony zapis, którego celem będzie zabezpieczenie przed pozostawaniem tych towarów w Polsce; MRiT.

Buda tłumaczył, że do tej pory deklaracja tranzytu na granicy mogła być zmieniona np. w centrum Polski i było to zgodne z przepisami. "Zgodnie z brzmieniem tego rozporządzania, nie będzie możliwa zmiana miejsca docelowego, czyli nie będzie można zatrzymać się w dowolnym punkcie celnym, oclić towar i wprowadzić go do obrotu (...) Utrzymujemy zakaz ściągania towarów do Polski, a umożliwiamy przejazd przez Polskę do czterech polskich portów i do innego kraju europejskiego" - dodał.

Szef MRiT oraz minister rolnictwa Robert Telus informowali w poniedziałek, że ukraińskie zboże przejeżdżające przez Polskę będzie konwojowane i monitorowane systemem SENT. Transporty mają być plombowane elektronicznymi plombami z GPS.

autor: Magdalena Jarco, Michał Boroń