Ale tegoroczny skok zaskoczył wszystkich, nawet samych producentów. Wszystko za sprawą zmian klimatu i wyjątkowo, które nasiliły deszcze i doprowadziły do masowych podtopień i uniemożliwiły swobodny transport towarów w Indiach.

Addio, pomidory

Gwałtowne ulewy, które ograniczyły swobodę dostaw produktów spożywczych, doprowadziły do niespotykanego wzrostu ceny pomidorów. Ceny detaliczne tych owoców w Delhi wyniosły w ostatnią niedzielę 178 rupii (8,54 zł) za kilogram, co stanowi skok o ponad 700 proc.w stosunku do cen ze stycznia bieżącego roku, podało indyjskie ministerstwo żywności. Średnia krajowa wartość kilograma pomidorów wynosiła tego dnia prawie 120 rupii (ok. 5,76 zł). Tak wysokie ceny spowodowały, że wielu konsumentów czasowo rezygnuje z zakupu pomidorów, podstawowego elementu wielu indyjskich potraw.

Pomidorowi krezusi

Skalę podwyżek cen pomidorów doskonale pokazuje sytuacja plantatorów ze stanu Maharasztra. Małżeństwo Gaykar, do którego należy gospodarstwo o powierzchni 4,9 hektara, zarobili w bieżącym sezonie około 24 mln rupii (ok. 1 mln 152 tys. zł). Dla porównania w tym samym okresie 2022 roku ich przychód wyniósł tylko 1,5 mln rupii (ok. 72 tys. zł) rok wcześniej.

Para dostarczyła w ostatnich tygodniach na rynek około 350 ton pomidorów i, o ile warunki pogodowe się nie pogorszą, już wkrótce sprzeda kolejne 150 ton tych owoców.

Nie tylko pomidory

Ulewne deszcze monsunowe i powodzie w części Indii zakłóciły transport również innych warzyw, co w kraju, w którym wielu mieszkańców ze względów religijnych jest wegetarianami, może wywołać rosnącą presję inflacyjną.

Rząd zaczął w wielu rejonach dotować sprzedawane ma specjalnych mobilnych samochodach dostawczych pomidory. Spowodowało to nieznaczny spadek cen, ale mimo wszystko są one nadal bardzo wysokie dla konsumentów w kraju liczącym 1,4 miliarda ludzi. Wyznawcy wielu politeistycznych religii obwiniają boga deszczu i władze państwowe o za zaistniałą sytuację.

Oczekuje się, że wraz z zakończeniem pory monsunowej i poprawą przejezdności dróg ceny pomidorów i innych świeżych owoców i warzyw spadną. Ale na razie producenci pomidorów cieszą się niespodziewanych zysków.