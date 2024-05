W ostatnim tygodniu można już mówić o "załamaniu na rynku pomidorów" dla producentów. Cena tych warzyw spadła do 4-6 zł/kg. "Taka cena to jest w lipcu, w sierpniu a nie w maju, ale oczywiście sytuacja może się w krótce zmienić" - powiedział Kmera. Dodał, że być może pomidorów jest za dużo na rynku.

A nawet podrożały buraczki. Jakie są ceny owoców i warzyw w maju 2024?

Przybywa młodych, krajowych ziemniaków. Jak na te porę roku ceny są bardzo niskie, można je kupić za ok. 4,50-6 zł/kg. Więcej jest też krajowej kapusty młodej (3-4 zł/szt.) i kalafiorów (6-8 zł/szt.). Jest też polska cukinia (707 zł/kg) - wyliczał ekspert. Przez ostatnie 3 tygodnie nocne temperatury były dość niskie, co nie sprzyjało dojrzewaniu warzyw liściowych, dlatego dość drogi jest koperek czy pietruszka. Ale zapowiadane są wzrosty temperatur, a to sprawi, że ich podaż zwiększy się, a ceny spadną - tłumaczył Kmera.

Natomiast już są drogie i dalej drożeją warzywa korzeniowe. Nastąpił skokowy wzrost cen marchwi z importu (Holandia) z ubiegłorocznej produkcji, jak i młodej obciętej (Portugalia), nawet do 4,5 zł/kg. Krajowa młoda marchew pojawi się dopiero w lipcu. Droga jest pietruszka (12 zł/kg), pory (do 11 zł/kg), a nawet podrożały buraczki z 0,8 zł na 1,2 zł/kg. Według analizy Kmery, w połowie maja (16 bm) w stosunku do tego samego okresu ub.r. krajowe warzywa były o 0,5 proc. droższe. Droższe były m.in. pory i pietruszka, tańsze - pomidory malinowe, marchew i cebula. Warzywa importowane r/r były o 6,8 proc. droższe.

Na rynku mało jest fasolki szparagowej i jest ona jeszcze dość droga, choć w ostatnim tygodniu jej cena spadła z 40 do 32 zł/kg. Stabilna jest podaż i ceny polskich szparagów 20-35 zł/kg. Nadal brakuje rabarbaru, a co za tym idzie podrożał on do 12 zł/kg. Nadchodzące ocieplenie przyspieszy dojrzewanie, podaż truskawek krajowych. Należy spodziewać się spadku cen. Obecnie owoce te kosztują 10-14 zł/kg. Dotyczy to również malin krajowych, których cena już dziś spadła z 80 do poziomu 50-65 zł/kg.

Rośnie podaż i spadają ceny owoców pestkowych m.in. czereśni sprowadzanych z Hiszpanii i Serbii oraz Grecji. Ceny ich są zróżnicowane - od 14-60 zł/kg, najdroższe są wyselekcjonowane czereśnie hiszpańskie, najtańsze małe - z Serbii. Na razie na rynku nie pojawiły się krajowe owoce. Krajowe jabłka wciąż mają wysokie ceny ok 2,5-3,5 zł/kg.

autor: Anna Wysoczańska