Jaka jest pana rola w formującej się koalicji?

Moje hasło wyborcze brzmiało: „Na straży praw Twoich stać będę”, i to ono wyznacza mój polityczny cel. Będę stał na straży praw zwykłych, ciężko pracujących Polaków. Co znaczy, że będę robił to samo co dotychczas tylko przy użyciu innych – tym razem parlamentarnych – środków. W samej Koalicji będę skupiał się na budowie flanki ludowej. Jeśli tego nie zrobimy, przegramy bardzo dużo – PiS ponownie okopie się na wsi i Polsce lokalnej, a tak być nie musi.

Kogo ma przyciągać ta flanka?

Tych, którzy chociażby jeszcze niedawno chcieli głosować na PiS bądź lewicę. Oczekują silnego, sprawnego i uczciwego państwa, które będzie stać na straży, by nikt nikomu nie wszedł na głowę.

