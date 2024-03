Władze RPA zachęcają do większego spożywanie mięsa dzikich antylop, co miałoby zwiększyć wartość tych zwierząt i inspirować ludzi do ich hodowli. O zaskakującej nowej strategii ochrony dzikiej przyrody opracowanej przez krajowy Departament Spraw Środowiskowych pisze południowoafrykański dziennik "Daily Maverick".