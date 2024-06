– Europejskie rolnictwo potrzebuje strategicznych zmian i zupełnie nowego podejścia. Nowy komisarz ds. rolnictwa musi patrzeć na rolnictwo jak na filar europejskiej niezależności i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo żywnościowe, militarne i energetyczne to podstawy suwerennej, silnej UE – mówi DGP Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, który współorganizował wczorajszą manifestację europejskich farmerów w Brukseli.

We wtorek na ulice belgijskiej stolicy wyjechało kilkaset ciągników – głównie z Belgii, ale również z sąsiednich: Francji, Niemiec i Holandii. Farmerzy domagali się radykalnych zmian w podejściu decydentów do polityki żywnościowej Unii Europejskiej. Pikieta odbyła się na dwie doby przed rozpoczęciem wyborów do europarlamentu, które są zaplanowane na 6–9 czerwca.

