2024 rok był rekordowy

Gazeta zauważa, że trwająca od prawie czterech lat wojna na Ukrainie znacząco wpłynęła na wskaźniki eksportu polskiej broni. „W 2020 r. polskie firmy wysłały w świat uzbrojenie o wartości niespełna 400 mln euro. Po napaści Rosji na Ukrainę w roku 2022 kwota ta wzrosła do prawie 1,2 mld euro” - pisze „DGP” i dodaje, że rekordowy był rok 2024.

Dziennik, powołując się na dane udostępnione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, informuje, że Polska sprzedała wówczas uzbrojenie o wartości 3,2 mld euro.

Ukraina największym odbiorcą

„Największym odbiorcą polskiego uzbrojenia stała się Ukraina. W 2024 r. kupiła od nas broń za prawie 2,5 mld euro. Do tej kwoty nie wlicza się wartości sprzętu, jaki nasz kraj przekazał w ramach kolejnych pakietów wsparcia. Na drugim miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone (190 mln euro), które wyprzedzają Filipiny (185 mln euro) i Hiszpanię (33 mln euro)” - pisze „DGP”.

Jak czytamy, na Ukrainę sprzedaliśmy między innymi 78 moździerzy M74, 18 armatohaubic Krab oraz prawie 300 różnego rodzaju bojowych pojazdów opancerzonych. „Do USA i na Filipiny z PZL Mielec poleciało 13 śmigłowców Black Hawk, a do Estonii, Mołdawii, Norwegii oraz na Łotwę trafiło ponad 160 przenośnych wyrzutni przeciwlotniczych Piorun. Hitem eksportowym okazały się też produkty Grupy WB, czyli drony zwiadowcze FlyEye i amunicja krążąca Warmate - podaje gazeta.