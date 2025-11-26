Ile osób jest w zasięgu sieci 5G?

"W zasięgu najnowocześniejszej 5G Plusa znajduje się ponad 26 mln mieszkańców Polski, a 5G Ultra - blisko 17 mln osób. Plus inwestuje w rozwój sieci 5G oraz 4G, wdrażając rozwiązania, które mają na celu zapewnienie najwyższej jakości usług. Technologia 3G, będąca starszym standardem, jest wciąż używana przez część klientów, jednak w planie jest jej wyłączenie i zastąpienie rozwiązaniami opartymi na działających obecnie 4G/LTE" - czytamy w komunikacie.

Przełączenie technologii 3G na 4G/LTE

Przełączenie technologii 3G na 4G/LTE pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnych częstotliwości, co przełoży się na poprawę jakości usług, przyspieszenie dostępu do internetu w usłudze mobilnej oraz stabilniejsze połączenia głosowe, podano także.

Cześć klientów będzie musiała wymienić karty SIM i telefony

"W związku z planowanymi zmianami Plus zachęca klientów - zarówno indywidualnych, jak i biznesowych - do sprawdzenia, czy ich urządzenia obsługują nowsze standardy łączności komórkowej. W przypadku starszych telefonów i kart SIM może być konieczna ich wymiana, aby zapewnić pełną funkcjonalność usług po wyłączeniu 3G" - czytamy dalej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)