"Przez pandemie doszło do opóźnień terminów rozdysponowania częstotliwości 5G. Wierzymy, że to nadgonimy, chcemy wkrótce uruchomić aukcję 5G i realizować rozwój w tym zakresie już w sposób niezakłócony" - powiedział Zagórski podczas Ericsson Radio Tech Day - Made in Poland.

W jego ocenie, lockdown pokazał, że sieci telekomunikacyjne zapewniły działanie gospodarce, obroniły miejsca pracy, edukację i kontakt z bliskimi.

"Rozwój 5G to priorytet polskiego rządu i UE z którą współpracujemy w tym zakresie. W ramach funduszu odbudowy i odporności chcemy wykorzystać narzędzia do budowy elementów sieci 5G. Już realizujemy światłowodową sieć szerokopasmową, która jest także niezbędna dla rozwoju sieci mobilnych. Budujemy sieć edukacyjną, zlikwidowaliśmy bariery prawne m.in. w ramach megaustawy. Wszystko ma na celu zapewnienie gigabitowego dostępu do sieci. Koncentrujemy się na 5G, aby polska i europejska gospodarka skorzystały z możliwościach, jakie oferuje przemysł oparty o dane, chmurę, algorytmy AI. Niepokoją nas ataki na infrastrukturę telekomunikacyjną wywołaną przez dezinformację - musimy tu prowadzić zintegrowane działania edukacyjne" – wskazał sekretarz stanu.

Podkreślił też, że komponenty 5G są budowane w Polsce.

"Ericsson pomaga Polsce być innowatorem. Chcemy jednak dużo więcej. 5G to fundament dla nowych usług i aplikacji, które staną się kluczowe. Każdy z sektorów będzie miał możliwość obniżenia kosztów i zwiększenia produktywności. Chcemy, aby Polska stała się jednym z ośrodków innowacji i dostawcą technologii w Europie i dzięki temu m.in. uniknęła pułapki średniego rozwoju" - stwierdził Zagórski.

W kwestii cyberbezpieczeństwa podkreślił podejście kompleksowe, które jest "niezbędne, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa sieci".

"Zaproponowaliśmy zmiany w ustawie jako odpowiedź na te wyzwania. Jest to wynik współpracy na poziomie UE. Odpowiednio zabezpieczona sieć da nam duży potencjał. Wiemy, że jest to element wyścigu technologicznego na świecie. Pamiętać należy zatem, że bezpieczeństwo sieci to zapewnienie rozwoju i wykorzystania możliwości. Na to liczymy jako polska i europejska gospodarka" - podsumował członek rządu.