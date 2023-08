Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UPC Polska w ramach programu "Więcej korzyści dla Ciebie" w okresie od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia ub.r. podwyższała abonament klientom mającym umowy na czas nieoznaczony. Według UOKiK konsumenci otrzymywali od spółki wiadomości, z których dowiadywali się, że będą mieli dostęp do większej liczby kanałów, w tym programów premium, lub szybszy internet. "Wiązało się to z wprowadzeniem dodatkowej opłaty od 4 do 8 zł w zależności od posiadanego pakietu" – zauważono.

W ocenie prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego, cytowanego w komunikacie, program "Więcej korzyści dla Ciebie" zakładał świadczenie usług o innych parametrach niż te, które zamówili konsumenci. Jak stwierdził, były to nowe produkty, a przedsiębiorca nie uzyskał zgody ani wyraźnego oświadczenia woli klientów w zakresie ich uruchomienia i naliczania dodatkowych opłat.

Reklama

"Niedopuszczalne jest pobieranie opłat za niezamówione produkty i usługi (...). Spółka UPC Polska narzuciła swoim klientom kształt produktów i ich wyższą cenę, po czym zobligowała ich do podjęcia działań w celu zablokowania zmian, o które nie wnioskowali" – przekazał Chróstny.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, UPC Polska grozi kara do 10 proc. obrotu - podał UOKiK.

Reklama

Urząd zauważył, że abonenci mogli całkowicie wypowiedzieć umowę ze spółką, zgłosić rezygnację ze zmian przed ich wprowadzeniem lub korzystać z oferty, "przy czym mieli w dalszym ciągu możliwość przez 6 miesięcy zrezygnować z niej i otrzymać zwrot różnicy w abonamencie". Podkreślono jednak, że wszystkie te możliwości oznaczały, iż ciężar braku wyrażenia zgody na nowe usługi, których nie zamawiano, został przerzucony na konsumentów. "W umowach zawieranych z konsumentami takie działanie jest prawnie zakazane" – podkreślił UOKiK.

W ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorca nie powinien jednostronnie zmieniać zakresu świadczonych usług lub uruchamiać nowych, a następnie wymagać opłacenia wyższego abonamentu za niezamówione produkty lub wycofanie się z nowych warunków.

UPC Polska należy do Grupy P4, właściciela marki Play - operatora telekomunikacyjnego obsługującego 16,5 mln osób w całym kraju. Według informacji podawanych na stronie firmy z usług UPC korzysta ponad 1,6 mln klientów w Polsce. (PAP)