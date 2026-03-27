W rozmowie z DGP podczas drugiej edycji Competitiveness & Security Business Summit, flagowego wydarzenia organizowanego w Brukseli przez Business & Science Poland, Sonia Buchholtz podkreśla, że nowoczesne urządzenia zaliczane do kategorii czystych technologii umożliwią przeprowadzenie procesu dekarbonizacji w sposób znacznie sprawniejszy i tańszy, przy maksymalnym zaangażowaniu europejskich zakładów produkcyjnych.

Polskie atuty w obszarze Cleantech

Głównym atutem Polski na tym tle jest silnie rozwinięta baza przemysłowa, która posiada potencjał do jeszcze głębszej ekspansji. Aby jednak ten scenariusz się zmaterializował, niezbędne są pragmatyczne zmiany w europejskim podejściu. Jednym z głównych postulatów, jak mówi Sonia Buchholtz, jest zrównanie statusu miedzi określanej jako „zielona” z tą, która jest po prostu produkowana w Europie. Dałoby to unijnemu rynkowi dodatkową przewagę wynikającą z naszych ram instytucjonalnych.

