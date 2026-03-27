W rozmowie z DGP podczas drugiej edycji Competitiveness &amp; Security Business Summit, flagowego wydarzenia organizowanego w Brukseli przez Business & Science Poland, wiceminister podkreśla, że w obliczu współczesnych zagrożeń geopolitycznych aparat państwowy i unijne instytucje muszą działać szybko i elastycznie. Ten postulat, mocno wybrzmiewający na kongresach gospodarczych, jest kluczowy w kontekście integracji działań obronnych z polityką środowiskową.

Europie potrzebna elastyczność i zwinność, zwłaszcza w pasie granicznym

Zdaniem Mikołaja Dorożały, nadszedł moment na zastosowanie w polityce państwa metod „agile'owych” (zwinnych), zastępując rozwlekłe procesy decyzyjne szybkimi i efektywnymi działaniami. Jest to szczególnie istotne w pasie granicznym o szerokości od 0 do 50 kilometrów. Budowa zapór i systemów obronnych w ramach tzw. Tarczy Wschód otwiera dyskusję na temat wykorzystania naturalnego środowiska jako bufora bezpieczeństwa.

Michał Hetmański, Fundacja Instrat: Zielony wodór to za mało
Michał Hetmański, Fundacja Instrat: Zielony wodór to za mało

Jednocześnie, jak zauważa wiceminister, otwiera się droga do nowatorskiego wykorzystania potężnych funduszy europejskich, takich jak programy FEnIKS czy LIFE. Część z tych środków, do tej pory ukierunkowanych ściśle na zrównoważony rozwój, mogłaby posłużyć działaniom w województwach podlaskim i lubelskim, które łączyłyby w sobie elementy infrastruktury obronnej ze skuteczną ochroną tamtejszej, bezcennej przyrody.

