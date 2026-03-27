W rozmowie z DGP podczas drugiej edycji Competitiveness & Security Business Summit, flagowego wydarzenia organizowanego w Brukseli przez Business & Science Poland, wiceminister podkreśla, że w obliczu współczesnych zagrożeń geopolitycznych aparat państwowy i unijne instytucje muszą działać szybko i elastycznie. Ten postulat, mocno wybrzmiewający na kongresach gospodarczych, jest kluczowy w kontekście integracji działań obronnych z polityką środowiskową.

Europie potrzebna elastyczność i zwinność, zwłaszcza w pasie granicznym

Zdaniem Mikołaja Dorożały, nadszedł moment na zastosowanie w polityce państwa metod „agile'owych” (zwinnych), zastępując rozwlekłe procesy decyzyjne szybkimi i efektywnymi działaniami. Jest to szczególnie istotne w pasie granicznym o szerokości od 0 do 50 kilometrów. Budowa zapór i systemów obronnych w ramach tzw. Tarczy Wschód otwiera dyskusję na temat wykorzystania naturalnego środowiska jako bufora bezpieczeństwa.

Jednocześnie, jak zauważa wiceminister, otwiera się droga do nowatorskiego wykorzystania potężnych funduszy europejskich, takich jak programy FEnIKS czy LIFE. Część z tych środków, do tej pory ukierunkowanych ściśle na zrównoważony rozwój, mogłaby posłużyć działaniom w województwach podlaskim i lubelskim, które łączyłyby w sobie elementy infrastruktury obronnej ze skuteczną ochroną tamtejszej, bezcennej przyrody.

