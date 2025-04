Rozwój infrastruktury w Polsce

CPK to jeden z głównych projektów infrastrukturalnych dla Europy Środkowo-Wschodniej. - Dążymy do budowy nowego portu lotniczego przesiadkowego, który będzie obsługiwał Polskę oraz Europę Środkowo-Wschodnią, budujemy również nowe koleje dużych prędkości, które połączą największe miasta w Polsce ze stolicami Europy Środkowej. Jest to więc projekt o znaczeniu ponadregionalnym – wylicza nasz rozmówca.

Competitiveness & Security Business Summit - Szczyt Biznesowy ds. Konkurencyjności i Bezpieczeństwa 2025 odbył się w 100 dni po inauguracji nowej Komisji Europejskiej, w dniu ogłoszenia przez KE białej księgi w sprawie europejskiej obronności, a niedługo po opublikowaniu założeń Clean Industrial Deal, którego nadrzędnym celem jest poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu przy zachowaniu celów klimatycznych.

Wnioski i postulaty sformułowane na CSBS już wpływają na agendę i działania Unii Europejskiej w epoce wielkich wyzwań i wielkich szans, co widać choćby w konkluzjach ostatniego szczytu Rady Europejskiej (EUCO).