– Głód światłowodu, który pojawił się wszędzie tam, gdzie go nie było w czasie pandemii, bardzo dobitnie to pokazywał – podkreśliła Leśniewska. Jak przypomniała, w czasie locdownu doszło do konieczności „przeniesienia się do domów z pracą zdalną dla bardzo wielu przedsiębiorstw – mówi się, że 25 procent firm w jakimś zakresie pracowało w trybie zdalnym”.

- Jeżeli jest już ta baza i ten światłowód to pytanie: co nad tym jest nadbudowywane? – powiedziała Leśniewska.

Jak wyjaśniła w przypadku miast i miejscowości „ważna jest ergonomia – ważne jest poprawianie życia obywateli, społeczeństwa”.

Platforma zarządzania miastem, „którą oferujemy już teraz, nawet nie czekając na w pełni zbudowane 5G w Polsce, to są rzeczy, które pomagają miastom z jednej strony sprawnie funkcjonować, podnosić efektywność czy ergonomię życia, ale jednocześnie mają istotny wpływ na to, co staje się przedmiotem również wszystkich agend strategicznych teraz – czyli podejście do ekologii, klimatu i zmniejszania energochłonności”. –To jest też element bardzo istotny strategii Orange – podsumowała Leśniewska.