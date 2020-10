“Podczas kryzysu, w samym tylko marcu, Polacy założyli ponad 60 tys. nowych rachunków maklerskich. Był to pierwszy raz, z tego co pamiętam, kiedy inwestorzy indywidualni weszli na rynek w dobrym momencie, ponieważ od marca do dzisiaj zarobili 60 - 70 proc.” - powiedział szef GPW.

Dodał, że udział inwestorów indywidualnych w obrotach instrumentami finansowymi na głównym rynku GPW wzrósł do 22 proc.

"Polacy poza tym, że zakładają rachunki maklerskie i bardzo aktywnie handlują na giełdzie, to udział inwestorów indywidualnych wzrósł do 22 proc. z 12 proc. rok temu” - stwierdził.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

