Zamiast premiera udają się do stolicy Indii na sobotnio-niedzielny szczyt pierwsza wicepremier i minister gospodarki Nadia Calvino oraz szef dyplomacji Jose Manuel Albares. Sanchez po raz drugi zachorował na Covid-19; pierwszy raz było to we wrześniu 2022 roku.

W Hiszpanii wzrost zachorowań

W Hiszpanii odnotowuje się od dwóch miesięcy wzrost zachorowań na Covid-19, a w ostatnim tygodniu sierpnia wskaźnik zachorowalności rejestrowany w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej wyniósł ponad 130 przypadków na 100 tys. mieszkańców. W końcu czerwca było tylko 30 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Najwyższe wskaźniki zachorowalności dotyczą osób powyżej 64 lat i poniżej 4 lat. Wariantem koronawirusa wykrywanym najczęściej w ciągu ostatnich pięciu tygodni jest XBB.1.5 - 36 proc.

W październiku rozpocznie się w Hiszpanii kampania szczepień przeciwko grypie i Covid-19. Ministerstwo zdrowia liczy na nowe szczepionki, przystosowane do nowych wariantów wirusa.

Z Saragossy Grażyna Opińska