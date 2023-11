Przybywa osób, które z uwagi na zbyt krótki czas opłacania składek uzyskują bardzo niskie świadczenia. Badania na ten temat przeprowadzili prof. Justyna Wiktorowicz i prof. Piotr Szukalski wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w ramach projektu MEiN „Nauka dla Społeczeństwa” O ile w grudniu 2011 r. wypłat niższych niż emerytury minimalne (dziś to niecałe 1,6 tys. zł brutto) było 23,9 tys., to w 2015 r. już 76,3 tys., w 2020 r. – 310,1 tys., a na koniec 2022 r. 365,3 tys. To, jak przekonują autorzy badania przygotowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, rodzi pytanie o skuteczność systemu, którego głównym celem jest zapewnienie środków na godną starość. I z całą pewnością oznacza konieczność pochylenia się nad zjawiskiem – nowych biednych emerytów (NBE).

Reklama