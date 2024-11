Sejm: Czy będą pieniądze dla pracodawców finansujących dni wolne od pracy krwiodawców? Takie pytanie wynika z zapytań jednego z posłów. Zauważył, że system pobierania krwi w Polsce generuje kwoty dla budżetu państwa na poziomie około 200 mln zł rocznie (za udostępnianie osocza krwi firmom farmaceutycznym). Powstaje więc pytanie: "Skoro są takie pieniądze generowane przez honorowych krwiodawców, to wypłaćmy pracodawcom rekompensaty za dni wolne od pracy dla krwiodawców - dziś płacą za to pracodawcy".

Przykład Polska pozyskała 200 mln zł z opłaty za udostępnianie osocza. 50 mln zł przeznaczone zostaje dla pracodawców - pracodawcy wypłacają wynagrodzenie za 2 dni wolne od pracy w związku z oddaniem krwi. I w nowym rozwiązaniu środki z udostępniania osocza, trafiają jako rekompensata do pracodawców. Mogą oni też np. zapłacić niższe podatki.

Na dziś jest to to tylko dyskusja w Sejmie. Nie ma woli politycznej realizacji odpowiednich nowelizacji przepisów. Jest to jednak logiczne - skoro budżet pozyskuje 200 mln zł z osocza krwi, to dlaczego ten system mają finansować pracodawcy?

Opłata za wydanie osocza

Ministerstwo Zdrowia podało takie informacje w 2023 r.:

W wyniku sprzedaży nadwyżek osocza krwi pozyskano:

2019 r.: 92 mln zł

2020 r.: 137 mln

2021: 161 mln

2022: 191 mln.

Dana te ujawni Rafał Mundry:

Okazało się jednocześnie, że w 2022 roku przychody z tego tytułu kształtowały się na poziomie ok. 220 milionów złotych [źródło informacji - wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i odpowiedź na interpelację poselską].

PosełBartosz Romowicz drąży ten temat i 6 listopada 2024 r. skierował Interpelacje nr 6043 do ministra zdrowia w sprawie sprzedaży/przekazywania za opłatą nadwyżek osocza krwi:

Pani Minister!

Polki i Polacy solidaryzują się z osobami potrzebującymi. Jednym z wymiarów tego jest krwiodawstwo, gdzie nie tylko na wezwanie, ale także z własnej inicjatywy oddają krew, aby ratować życie. W przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, że Skarb Państwa posiada dochody ze sprzedaży nadwyżek osocza krwi.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2022 r. poz. 1339, z późn. zm.) oraz art. 191 Regulaminu Sejmu RP, przyjętego uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. (t.j. M.P. z 2022 r. poz. 1204, z późn. zm.), proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Zdrowia lub podmioty podległe sprzedają nadwyżki osocza krwi lub przekazują je w inny odpłatny sposób (nie nazywając tego sprzedażą)?

2. Jeśli tak, to jakie w poszczególnych latach od 2015 do 2023 r. były to dochody i jaka była to ilość?

3. Jeśli tak, to jakie w poszczególnych latach od 2015 do 2023 r. były to podmioty, które pozyskiwały ten materiał?

