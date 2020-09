Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), praca przewozowa spadła w tym okresie o 12,93% względem analogicznego okresu roku ubiegłego, podczas gdy Lotos Kolej odnotował spadek na poziomie 3,43%. Ten wynik przełożył się na zwiększony udział w rynku, podkreślono.



Skuteczność podjętych działań miała szczególne przełożenie na wynik osiągnięty w maju, kiedy spółka przewiozła 11,47% towarów na krajowym rynku, co jest drugim najlepszym miesiącem pod względem udziałów w historii Lotos Kolej, podano również.



"Pandemia koronawirusa zmieniła funkcjonowanie całego przemysłu i była sprawdzianem dla wielu firm. Wygrali ci, którzy potrafili szybko dostosować się do nowej sytuacji i pracować efektywnie. Przykładem jest spółka Lotos Kolej, drugi największy kolejowy przewoźnik w Polsce, która w tym trudnym okresie potrafiła zwiększyć swój udział w rynku" - powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.



"Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb rynkowych, co w konsekwencji procentuje dobrymi wynikami. Statystyki nie są dla nas najważniejsze, jednak potwierdzają efektywnie wykonywaną pracę. Dzięki wprowadzonym działaniom zapobiegawczym oraz dobrym relacjom biznesowym, potrafiliśmy nawet w najtrudniejszym okresie przewieźć wysoki wolumen towarów i osiągnąć satysfakcjonujący wynik finansowy" - dodał prezes Lotos Kolej Anatol Kupryciuk.



Lotos Kolej jest największym polskim przewoźnikiem kolejowym w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, w tym przede wszystkim paliw płynnych oraz produktów ropopochodnych i chemicznych. Jest spółką w 100% zależną od Grupy Lotos.



Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.



