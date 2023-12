Miejscem akcji tej książki jest Polska ostatnich kilku dekad, a wśród bohaterów znajdziemy nazwiska najgłośniejszych biznesowych męczenników III RP – zarówno ze starych, jak i z najnowszych czasów: Piotr Osiecki i Emil Wąsacz; Przemysław Krych i Wiesław Kaczmarek; Igor Gielniak i Marek Kubala. W sumie solidny zestaw portretów ludzi, którzy w pewnym momencie byli na szczycie, by niespodziewanie dla siebie i otoczenia runąć. Tracili stanowiska, majątki, zdrowie i rodzinę. Latami próbowali dochodzić swoich praw – często tylko po to, żeby na koniec odkryć, że nikogo to już nie interesuje. A doznana krzywda prawdopodobnie nigdy nie zostanie powetowana.



