Art. 40c. w ustawie o Policji: Prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu w razie przyjęcia emeryta policyjnego do służby kontraktowej w Policji albo w Straży Granicznej."

To podstawa korzystnego łączenia emerytury i uposażenia.

Służba kontraktowa w 2025 r.

Najważniejsze uregulowania odnoszące się do służby kontraktowej:

1) Kontrakt jest na okres od 3 do 5 lat.

2) Mogą być 2 kontrakty (maksymalnie 2 kontrakty).

Ważne Nie licz na: świadczenie za długoletnią służbę po 15 latach służby, ani świadczenie motywacyjne po osiągnięciu 25 lat służby albo 28 lat i 6 miesięcy służby. Nie ma nagrody jubileuszowej i odprawy.

Ale prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu.

Trzy warianty uzyskania przywileju

WARIANT 1 Przed upływem 5 lat od przejścia na emeryturę – proces rekrutacji składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i komisji lekarskiej. Czyli przed upływem 5 lat od dnia wystąpienia ze służby - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów:

złożenie wymaganych dokumentów

rozmowa kwalifikacyjna

komisja lekarska

postępowanie sprawdzające

WARIANT 2Po upływie 5 lat od przejścia na emeryturę – proces rekrutacji składa się z testu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej i komisji lekarskiej. Czyli po upływie 5 lat od dnia wystąpienia ze służby - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów:

złożenie wymaganych dokumentów

test sprawności fizycznej

rozmowa kwalifikacyjna

komisja lekarska

postępowanie sprawdzające

WARIANT 3 Dla funkcjonariuszy, którzy na emeryturę przeszli w korpusie co najmniej oficerów młodszych Policji – proces rekrutacji to: rozmowa kwalifikacyjna oraz komisja lekarska (niezależnie od upływu czasu od przejścia na emeryturę). Czyli niezależnie od daty wystąpienia ze służby, jeżeli kandydat posiada stopień w korpusie co najmniej oficerów młodszych Policji - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów:

złożenie wymaganych dokumentów

rozmowa kwalifikacyjna

komisja lekarska

postępowanie sprawdzające

W trakcie doboru sprawdzana będzie również prawdziwość danych podanych w trakcie rekrutacji oraz zostanie przeprowadzone postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (w przypadku braku odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa).

Kluczowym jest fakt, że uposażenie pobierane z racji pełnienia służby kontaktowej w żaden sposób nie koliduje ze świadczeniem emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Oznacza to, że będą oni mogli równolegle pobierać oba wynagrodzenia. Emerytura nie będzie obniżana w związku z podjęciem dodatkowego zarobkowania. Ponadto po powrocie do służby zachowany będzie zarówno stopień służbowy jak i kwalifikacje zawodowe.

WAŻNE! Okres służby kontraktowej nie będzie stanowił podstawy do ponownego ustalenia wymiaru emerytury policyjnej oraz jej wysokości poprzez doliczenie w wymiarze świadczenia okresów służby kontraktowej.

