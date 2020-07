Czy można zaciągnąć kilka chwilówek jednocześnie?

Chwilówki, czyli pożyczki krótkoterminowe to produkt, który wybiera coraz więcej Polaków. Ich główną zaletą jest przede wszystkim dostępność oraz łatwość zaciągnięcia. Firmy pożyczkowe nie mają zbyt wielu wymagać, a do wzięcia pożyczki wystarczy tylko dowód. Co więcej, istnieje możliwość zaciągnięcia kilku chwilówek jednocześnie.

Teoretycznie można to zrobić w jednej firmie pożyczkowej. Jednakże wiele z nich nie stosuje takich praktyk i godzi się tylko na jedno aktywne zobowiązanie. Nie ma jednak problemu, aby jednocześnie wziąć kilka pożyczek w różnych instytucjach. To świetne rozwiązanie dla kogoś, komu potrzebny jest nagły zastrzyk gotówki.

Niestety spłata chwilówek nie jest już taka prosta. Krótki termin spłaty, który wynosi zazwyczaj 30 dni, dla wielu okazuje się za krótki na uregulowanie długu. W efekcie biorą kolejną chwilówkę, na spłatę poprzedniej i tak w kółko.

Mam kilka chwilówek jednocześnie – co robić?

Jeżeli dopadła Cię spirala zadłużenia, nie panikuj ani nie lekceważ problemu. Musisz zdać sobie sprawę, że masz dług, a także podjąć kroki, które pozwolą go uregulować. Przede wszystkim nie bierz już żadnej pożyczki, bo przez to wpadasz w jeszcze większe tarapaty. Jeśli spłata chwilówek przerasta Cię i zbyt mocno nadwyręża Twój budżet, to lepsza będzie konsolidacja chwilówek niż kolejna krótkoterminowa pożyczka.

Dzięki konsolidacji nie tylko uzyskasz mniejszą ratę do spłaty, ale przede wszystkim zostanie wydłużony termin uregulowania zadłużenia. Zyskasz czas na znalezienie oszczędności oraz wyjście z tej niekorzystnej sytuacji. Konsolidacja chwilówek w wielu przypadkach bywa ostatnią eską ratunku. Zacznij również szukać oszczędności. Zastanów się, z czego możesz zrezygnować. Karnet na siłownie, nowa torebka czy koszula, bilety do kina czy też obiad w restauracji to rzecz, które generują niepotrzebne wydatki.

Musisz nauczyć się kontrolować swój domowy budżet, dokładnie analizować wszystkie dochody oraz wydane pieniądze. Jak już masz obraz miesięcznych wydatków, zaplanuj działania. Spisz wszystkie możliwości, które mają ułatwić Ci spłatę zadłużenia. Warto również skontaktować się z firmami pożyczkowymi i sprawdzić, co one oferują w takiej sytuacji. Instytucje finansowe biorą pod uwagę ryzyko niewypłacalności swoich klientów i oferują produkty finansowe, które mają pomoc w spłacie zadłużenia.

Jak spłacić chwilówki?

Sposobów na spłatę chwilówek jest wiele. Zanim wybierzesz jedną, musisz mieć świadomość, że dług musisz spłacić, niezależnie od wybranej pomocy finansowej. Spłata chwilówek może nastąpić poprzez:

• Konsolidację chwilówek – czyli połączenie wszystkich dotychczas zaciągniętych pożyczek w jedną. Konsolidacja chwilówek automatycznie wydłuża okres kredytowania. Do tego płacisz miesięcznie jedną, wygodną ratę, która jest niższa od sumy wszystkich zobowiązań. Dzięki temu Twój domowy budżet jest mniej obciążony, i łatwiej Ci spłacać zobowiązanie,

• Rozłożenie chwilówek na raty – wiele instytucji pozabankowych umożliwia rozłożenie zobowiązania na raty. To opcja przede wszystkim dla osób, które mają pewność, że nie uda im się spłacić chwilówki w terminie. Pamiętaj, aby o chęci rat poinformować firmę jeszcze przed upływem terminu uregulowania zadłużenia.