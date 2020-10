Pracownicze Plany Kapitałowe funkcjonują już w największych polskich firmach. Niebawem do programu będą mogli dołączyć pracownicy średnich i małych przedsiębiorstw oraz urzędnicy państwowi. PPK zostało stworzone po to, aby ułatwić pracownikom regularne odkładanie stałych kwot. Zgromadzone na rachunku PPK oszczędności mają być docelowo przeznaczone na wsparcie przyszłej emerytury. Niestety, prognozy ZUS nie napawają optymizmem, dlatego dodatkowe zabezpieczenie finansowe na przyszłej emeryturze będzie większości Polaków po prostu niezbędne.

Oszczędności na PPK – na jakie kwoty możesz liczyć?

Wysokość wpłat na rachunek PPK uzależniona jest od wysokości Twoich zarobków. Wpłaty stanowią określony procent Twojego aktualnego wynagrodzenia. Mianem wynagrodzenia w tym przypadku określa się podstawę do naliczenia składek ZUS. Środki potrącane są z Twojej wypłaty, ale podobną kwotę dopłaca pracodawca z kasy firmy. Dodatkowo na start i raz do roku otrzymasz premię ze środków państwowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który w swoim założeniu jest długoterminowy. Zatem samodzielne oszacowanie wysokości kwot, które będą do Twojej dyspozycji po ukończeniu 60. roku życia, to trudne zadanie. Z pomocą przychodzi kalkulator PPK – narzędzie, za pomocą którego możesz w kilka sekund dowiedzieć się, na jakie wsparcie przyszłej emerytury możesz liczyć. Po wpisaniu wieku i wysokości aktualnych zarobków szacowana jest przybliżona kwota, która zostanie zgromadzona na Twoim rachunku PPK. Czytelne wizualizacje pokazują, kiedy wypłata środków z PPK będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

Zwróć uwagę na to, że podane kwoty uwzględniają Twoje aktualne zarobki, a przecież każdy z nas dąży do tego, aby podnosić swoje wynagrodzenie. Dlatego też kalkulator nie oblicza dokładnej kwoty, a wyłącznie szacuje ją w przybliżeniu. W konsekwencji to, co pozostanie do Twojej dyspozycji w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, może się okazać znacznie wyższą kwotą niż ta, którą dziś pokazuje wspomniane narzędzie.

Reklama

PPK – czy warto uczestniczyć?

Każda forma oszczędzania jest sposobem na zabezpieczenie swojej przyszłości. Jednak gdy oszczędzasz indywidualnie, kwoty te będą naturalnie niższe niż w momencie, gdy otrzymujesz jeszcze wpłatę od pracodawcy oraz premie z budżetu państwa.

PPK nie są polskim wynalazkiem – od kilku lat podobne programy funkcjonują również w kilku innych krajach europejskich. Idąc za ich przykładem, polski rząd postanowił wprowadzić system, który ma zachęcić czynnych zawodowo Polaków do regularnego gromadzenia kapitału. Zaletą tego systemu jest również fakt, że pieniądze zgromadzone na rachunkach są własnością prywatną pracownika. Dzięki temu, nawet w przypadku śmierci osoby, która nie ukończyła jeszcze 60. lat, spadkobiercy będą mogli dysponować tym majątkiem. Duże oszczędności najczęściej tworzą się poprzez regularne odkładanie małych kwot. Tak właśnie działa PPK, jednak z tą różnicą, że nie oszczędzasz sam, a z dodatkowym wsparciem.