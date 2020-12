Jak wynika z badania „Święta w czasie pandemii COVID-19” serwisu Prezentmarzeń, 40 proc. badanych Polaków zamierza tegoroczne święta finansować z bieżących dochodów, a 38 proc. z oszczędności. 12 proc. będzie musiało zadłużyć się na karcie kredytowej, a 5 proc. zamierza skorzystać z kredytu gotówkowego lub ratalnego. Również 5 proc. ankietowanych planuje skorzystać z pożyczki od członków rodziny lub przyjaciół.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że 91 proc. respondentów deklaruje, iż mimo gorszej sytuacji ekonomicznej podaruje bliskim świąteczne upominki.

Według poniedziałkowej informacji, w tym roku grudniowy budżet 54-proc. Polaków będzie zdominowany przez zakup prezentów. Na drugim miejscu pod względem wydatków znajdzie się żywność, jak potwierdza 28 proc. respondentów, a na trzecim - świąteczny wystrój domu, co deklaruje 18 proc. ankietowanych.

36 proc. respondentów na upominek dla bliskiej osoby przeznaczy średnio od 100 do 200 zł. Zdaniem 31 proc. badanych będzie to od 200 do 300 zł, a 19 proc. na zakup prezentu chce wydać do 100 zł. Z kolei 10 proc. ankietowanych zamierza na upominek dla bliskiej osoby przeznaczyć ponad 300 zł, a 4 proc. - więcej niż 500 zł.

Jak wynika z informacji, 77 proc. pytanych Polaków planuje kupować grudniowe upominki w internecie. "Z czego 46 proc. głównie w sklepach internetowych i na platformach aukcyjnych, a 31 proc. w serwisach internetowych, oferujących niestandardowe prezenty i upominki w formie przeżyć" - czytamy. Natomiast 17 proc. deklaruje, że kupi świąteczne prezenty w sklepach stacjonarnych.

Reklama

Zdaniem 37 proc. respondentów obdarowanie bliskich świątecznym prezentem to "miły gest, sprawiający dużo radości, a tego obecnie bardzo potrzebujemy", a według 33 proc. to jedna z ważniejszych, świątecznych tradycji.

Z kolei co trzeci badany twierdzi, że będzie bardziej oszczędzać na przygotowaniach do świąt. Zdaniem 77 proc. respondentów, "pandemia wpłynie także na prezenty, które będziemy chcieli podarować bliskim". Przy wyborze upominków będziemy głównie kierować się "chęcią sprawienia radości bliskiej osobie za wszelką cenę i potrzebą spełnienia jej marzeń". Na znaczeniu zyskają upominki, "które pozwolą nam się odstresować w tym trudnym czasie". Zdaniem respondentów takim prezentem będą na przykład: voucher na masaż relaksacyjny – 20 proc. odpowiedzi, zabiegi pielęgnacyjne (23 proc.), aktywności z dreszczykiem emocji, jak skok na bungee czy strzelnica, czy pobyt w SPA (20 proc.).

Badanie "Święta w czasie pandemii COVID-19” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 982 respondentów w formie ankiety online w listopadzie 2020 roku. (PAP)

autor: Magdalena Jarco