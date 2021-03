Do ostatnich zmian w czołówce rankingu najbogatszych przyczyniły się rekordowe notowania Berkshire Hathaway oraz obawy inwestorów względem spółek technologicznych związane z działaniami podejmowanymi przez administrację prezydenta USA Joego Bidena. Chodzi m.in. o doniesienia amerykańskich mediów dotyczące przygotowań do mianowania do Federalnej Komisji Handlu (FTC) Liny Khan, znanej krytyczki Big Tech. Jest to interpretowane jako zagrożenie dla pozycji takich firm, jak Facebook, Alphabet (spółka matka Google'a), Apple czy Amazon, co znajduje odzwierciedlenie w ich notowaniach.

Tymczasem Berkshire Hathaway cieszy się wzrostami. W ciągu ostatnich dwóch tygodni wycena akcji konglomeratu Buffetta rosła po tym, jak w końcu lutego w corocznym liście do inwestorów poinformował o zysku za IV kw. ub. roku w wysokości 35,8 mld dol. Po tym ogłoszeniu wartość akcji klasy A Berkshire Hathaway w szczytowym momencie osiągnęła poziom 407,7 dolarów za walor. Akcje klasy B uplasowały się cenowo na poziomie 263,9 dol. - poinformowała agencja Associated Press.

Według agencji Bloomberga dzięki ostatnim zmianom na amerykańskiej giełdzie majątek Buffeta - prezesa i największego udziałowcy Berkshire Hathaway - powiększył się od początku roku o ok. 12,8 mld dolarów. W rezultacie 90-letni inwestor plasuje się obecnie na piątym miejscu aktualizowanej na żywo listy miliarderów serwisu "Forbesa". Na szóste miejsce w tym zestawieniu spadł natomiast założyciel Facebooka Mark Zuckerberg, którego majątek miał według mediów zmaleć od początku roku o ok. 3 mld dolarów.

Oparta na odmiennej od stosowanej przez "Forbesa" metodologii własna lista najbogatszych agencji Bloomberga nadal uznaje majątek Zuckerberga za większy niż Buffetta, choć różnica między nimi nie przekracza 1 proc. i zmniejsza się. Oba serwisy zgodnie wskazują natomiast twórcę koncernu Amazon Jeffa Bezosa za najbogatszego na świecie, mimo iż jego majątek miał stopnieć od początku 2020 r. o ok. 10,6 mld dolarów. Jego fortuna ma obecnie sięgać 180 mld dol.

AP zauważa, że majątek Buffetta - dawniej najbogatszego człowieka świata - byłby dziś dużo większy, gdyby nie regularne datki miliardera składane na rzecz kilku organizacji charytatywnych od 2006 r., przekraczające według niego 37 mld dolarów. Jednym z beneficjentów darowizn jest fundacja założona przez Billa i Melindę Gatesów - Gates Foundation. Współzałożyciel Microsoftu również figuruje w czołówce najbogatszych, zależnie od metodologii na trzecim (Bloomberg) lub czwartym miejscu (Forbes).

Berkshire Hathaway to amerykańskich konglomerat ponad 90 firm, w tym spółki kolejowej BNSF i firmy ubezpieczeniowej Geico. Spółka posiada również znaczne udziały w innych koncernach, m.in.: Apple, Coca-Cola, Bank of America czy American Express.