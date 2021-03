O tym, że pandemia zmieniła profil konsumpcji, ekonomiści mówią od miesięcy. Od wczoraj wiemy, jak te zmiany faktycznie wyglądają. Główny Urząd Statystyczny opublikował nowy koszyk inflacyjny, który będzie podstawą do wyliczania wskaźnika wzrostu cen w 2021 r. Koszyk to struktura przeciętnego domowego budżetu, którą GUS pozyskuje dzięki ankietom na temat dochodów i wydatków gospodarstw domowych. Tegoroczny koszyk to odzwierciedlenie konsumpcji w ubiegłym roku.