Według danych zebranych podczas badania Santander Consumer Bank na potrzeby raportu „Czy pandemia zmieniła podejście Polaków do świadomości finansowej?”, co trzeci respondent (35,1 proc.) podchodzi do kwestii wydatków bezrefleksyjnie - kupuje lub opłaca to, co jest mu potrzebne w danym momencie. Co czwarty ankietowany (27,7 proc.) nie jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy na ten temat.

Badanie pokazało, że brak nawyku planowania wydatków nie zależy od wykształcenia, wieku czy miejsca zamieszkania - zwróciła uwagę rzeczniczka prasowa Santander Consumer Banku Magdalena Grzelak. "Ponad jedna trzecia Polaków po prostu nie sprawdza w żaden sposób ile i na co wydaje" - zaznaczyła. Według niej może to wskazywać "na braki w edukacji finansowej Polaków", którzy nie zdają sobie sprawy z korzyści płynących z kontrolowania wpływów i kosztów w swoim gospodarstwie domowym.

Regularną i systematyczną ewidencję swoich wydatków prowadzi 15 proc. badanych, z czego najwięcej mężczyzn (21,5 proc. w porównaniu do 9,1 proc. kobiet), osób w wieku 50-59 lat (29,1 proc.) i zarabiających 3000-3999 zł miesięcznie (19,2 proc.).

Prawie 17 proc. kontroluje jedynie stałe, najważniejsze wydatki związane z opłatami za mieszkanie, wodę czy prąd. W tej grupie przeważają młodzi w wieku 18-29 lat (31,6 proc.), z których część zapewne musi brać pod uwagę, ile płaci za wynajmowany pokój lub mieszkanie, by móc utrzymać się w obcym mieście. Tę odpowiedź wybrało też najwięcej zarabiających między 2000 a 2999 zł (26,6 proc.).

Pytani o to, skąd czerpią wiedzę o finansach i gospodarowaniu własnym budżetem, badani w większości (80,3 proc.) wskazali na internet - śledzą przy tym głównie portale informacyjne lub blogerów poruszających tego typu tematy. Co dziesiąty Polak szuka informacji na stronie instytucji publicznych lub urzędów (9,7 proc.), a co siódmy - na witrynach poświęconych poszczególnym instytucjom finansowym (15 proc.).

Wiedzę o zarządzaniu swoimi pieniędzmi czerpiemy też z telewizji (25,2 proc.) i od znajomych (18,9 proc.). Natomiast blisko 28 proc. w ogóle nie jest zainteresowanych poszerzaniem swoich horyzontów w tym zakresie. Wśród nich ponad 60 proc. to osoby w wieku 30-49 lat, blisko 70 proc. seniorzy po 60-tym roku życia, a prawie 36 proc. - mieszkańcy metropolii takich jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków.