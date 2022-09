Można przypuszczać, że w czasie nadchodzącej zimy pogoda będzie miała największe znaczenie od lat. Nie tylko finansowe, ale również polityczne. Wszystko w związku z rekordowymi kosztami ogrzewania domów i mieszkań. Obnażyły one problem, o którym wiadomo już od dawna. Mianowicie, w Polsce mamy wiele starszych i nierzadko obszernych domów, które nadal nie zostały należycie ocieplone. Właściciele takich domów (często ogrzewanych węglem) muszą się liczyć z kosztem ogrzewania wynoszącym nawet kilkanaście tysięcy złotych. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zaprezentowali przykładowe obliczenia.

Pięciocyfrowy koszt ogrzewania to nie jest abstrakcja

Kalkulacje wykonane przez ekspertów portalu RynekPierwotny.pl uwzględniają bardzo szeroki zakres sezonowego zapotrzebowania domu na ciepło – od 45 kWh/(mkw. x rok) do 350 kWh/(mkw. x rok). Obydwie te skrajne wartości są oczywiście dość rzadkie. Mamy bowiem w Polsce niewiele domów o bardzo wysokim stopniu energooszczędności oraz takich, które od czasu powstania (min. 40 – 50 lat temu) nie doczekały się żadnych remontów – nawet wymiany okien.

Niemniej jednak, przykładowe obliczenia potwierdzają, że nawet w przypadku domu o ogrzewanej powierzchni 150 mkw. i wskaźniku zapotrzebowania na ciepło równym 160 kWh/(mkw. x rok), roczny koszt ogrzewania węglem (orzech) może wynieść 11 640 zł. Co ważne, ten wynik uwzględnia już dodatek węglowy na poziomie 3000 zł. Zapotrzebowaniem na ciepło wynoszącym 160 kWh/(mkw. x rok) cechuje się np. niemodernizowany dom z lat 90.

Odbiorcy gazu trzymają kciuki za zamrożenie taryfy

Po sprawdzeniu informacji z poniższej tabeli można dostrzec, że gaz ziemny w porównaniu z węglem cechuje się obecnie o wiele niższym kosztem wytworzenia 1 kWh ciepła (0,35 zł vs 0,61 zł). To rezultat niższej ceny gazowego paliwa (w przeliczeniu na kWh) oraz wyższej sprawności systemu ogrzewania. Mimo wszystko, osoby ogrzewające domy gazem nie mają powodów do przesadnego optymizmu. Całkowite „zamrożenie” przyszłorocznych taryf na gaz dla konsumentów nie jest bowiem pewne. Takie rozwiązanie z całą pewnością miałoby bardzo duże skutki finansowe dla budżetu państwa.

Nawet w warunkach „zamrożonej” taryfy, osoby ogrzewające gazem starszy i większy dom mogą przez rok wydać na cele grzewcze więcej niż 10 000 zł, co potwierdza poniższa tabela. Warto też przypomnieć, że jeszcze dwa lata temu szacunkowy koszt 1 kWh ciepła z gazu ziemnego wynosił około 0,22 zł - 0,25 zł. Analogiczny wynik dotyczący węgla oscylował z kolei na poziomie zbliżonym do 0,20 zł. Widzimy zatem, że koszty ogrzewania domów paliwem stałym wzrosły drastycznie. Dotyczy to również drewna, które często pełni rolę uzupełniającą (obok węgla).

Czyste Powietrze może wzbudzać zainteresowanie

Aktualna sytuacja na pewno nie jest szczególnie dogodna dla osób, które dotychczas nie ociepliły swojego domu i dopiero teraz myślą o takiej inwestycji. Oprócz kosztów ogrzewania, odczuwalnie wzrosną również ogólne koszty życia i odsetki jako koszty związane z zadłużeniem. Co więcej, drogie są materiały budowlane. Lipcowe dane Grupy PSB wskazują, że przez rok (względem lipca 2021 r.) izolacje termiczne podrożały aż o 51%. W przypadku farb i lakierów oraz chemii budowlanej, analogiczne roczne wzrosty cen wyniosły 22% - 23%.

Jedną z nielicznych dobrych informacji dla właścicieli nieocieplonych domów jest to, że rządowy program Czyste Powietrze w połowie lipca 2022 r. zmienił swoje zasady. Uzyskanie dofinansowania do wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji ma być teraz łatwiejsze i szybsze. Co ważne, nowe zasady „Czystego Powietrza” zakładają wypłatę połowy dofinansowania jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl