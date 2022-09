Algieria jest największym producentem gazu ziemnego w Afryce – jak wynika z danych BP Statistical Review of World Energy z 2021 r. W ubiegłym roku wydobycie wspomnianego surowca osiągnęło poziom 100,8 mld m3.

Na drugim miejscu, listy największych producentów gazu ziemnego w Afryce, znalazł się Egipt (67,8 mld m3). Podium zamyka Nigeria (45,9 mld m3). Tuż za nią Libia (12,4 mld m3). Pozostałe kraje Afryki łącznie osiągają poziom 30,6 mld m3.

Razem eksport surowca z państw Afryki w 2021 r. wyniósł 96,5 mld m3.

Statista podkreśla, że nawet wszystkie kraje Afryki nie mogą zastąpić zupełnie Rosji ws. eksportu gazu ziemnego do Europy.

Wydobycie gazu w Rosji w 2021 r. osiągnęło 701,7 mld m3, z czego eksport to 241,3 mld m3.

Państwa Afryki mogą jedynie załagodzić problemy ws. niedoboru gazu w Europie. Statista podaje przykład Algierii, która zgodziła się na zwiększenie dostaw do Włoch o ok. 40 proc. do 2023 r. Na współpracy z Algierią mogą też skorzystać Niemcy, jednak – jak zaznaczył w rozmowie dla „Spiegel” Mohamed Arkab (minister energetyki Algierii) – takie działania wymagają inwestycji w nowe złoża.