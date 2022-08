Już jedna na cztery firmy z sektora przemysłu, budownictwa i centrów danych korzysta z OZE jako głównego źródła energii. W przyszłości planuje to ponad połowa przedsiębiorstw, które będą zmieniały obecne źródła zasilania - poinformowała firma energetyczna Eaton. Ze zleconego przez nią badania wynika, że drugim najczęściej wskazywanym przez respondentów zamiennikiem jest gaz. Obecnie korzysta z niego 25 proc. firm, a w przyszłości odsetek ten ma wzrosnąć do 35 proc. "Prawie połowa (47 proc.) przedsiębiorstw wciąż korzysta z energii z sieci – to najczęściej stosowane źródło zasilania. W przyszłości odsetek ten zmaleje jednak do 35 proc., a na pierwsze miejsce wysuną się źródła odnawialne" - wskazano.

77 proc. firm z omawianych sektorów przewiduje zmianę swoich obecnych źródeł energii, a 29 proc. z nich już rozpoczęło ten proces. "Zwrot jest powodowany chęcią zmniejszania kosztów, ale też dążeniem do osiągania celów zrównoważonego rozwoju i odpowiadania na społeczne oczekiwania" - skomentował cytowany w informacji prasowej przedstawiciel Eaton, Mariusz Hudyga. Dodał, że zamianę źródeł energii dodatkowo przyspieszają też regulacje prawne i limity emisji gazów cieplarnianych, które są wprowadzane przez rządy czy Unię Europejską.

"W wielu przedsiębiorstwach energią wciąż zarządza się ręcznie. Działając w ten sposób można śledzić, ile firma pobiera mocy i ile ją to kosztuje, ale nie pozwala to wdrożyć OZE (Odnawialnych Źródeł Energii - PAP) na szeroką skalę ani zmniejszać zużycia" - wskazał Hudyga.

Badanie wykazało, że tylko co trzecia firma korzysta z inteligentnych systemów do zarządzania energią. "Podobny odsetek śledzi efektywność wykorzystania energii, tzw. wskaźnik PUE (ang. Power Usage Effectiveness) oraz stopień równoważenia swojej emisji CO2. Około jedna czwarta przedsiębiorstw kontroluje poziom emisji gazów cieplarnianych" - wymienił Eaton. "Wciąż pozostaje więc wiele do zrobienia w procesie przechodzenia na zieloną energię" - skonstatowano.

"Raport o digitalizacji i transformacji energetycznej", z które pochodzą dane, jest wynikiem badania przeprowadzonego w kwietniu i maju 2022 roku na zlecenie firmy Eaton przez 451 Research. Wzięło w nim udział 1001 respondentów zaangażowanych w procesy digitalizacji w firmach. Badanie objęło przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, krajów skandynawskich oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich/Dubaju.

Eaton to firma energetyczna. W 2021 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 19,6 mld dolarów. Obsługuje klientów w ponad 170 krajach. (PAP)

autorka: Ewa Nehring