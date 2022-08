Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które w tym roku potrwa od 6 do 8 września, od lat stanowi platformę dla przedstawicieli polityki i biznesu do wymiany myśli na temat najbardziej palących problemów i wyzwań dzisiejszego świata. Wśród nich jest transformacja energetyczna obok neutralności klimatycznej. Przy czym bezpieczeństwo energetyczne nabrało jeszcze większego znaczenia po agresji Rosji na Ukrainę. Już teraz wiele państw Europy decyduje się na wprowadzenie coraz większego udziału energii pozyskiwanej z OZE, co jednak zderza się z koniecznością uzupełnienia jej poziomów o energię pochodzącą z innych źródeł. W świetle polityki energetycznej istotnym kierunkiem będzie więc rozwój technologii jądrowych, posiadających ogromny potencjał do wytwarzania energii niskoemisyjnej, w tym np. do produkcji wodoru. Wodór jest postrzegany jako sposób na dekarbonizację przemysłu ciężkiego, takiego jak chemiczny i hutnictwo, lub transportu (lotnictwo i żegluga). Skłonne do podjęcia decyzji o wykorzystywaniu tego źródła energii państwa członkowskie Unii Europejskiej są więc zmuszone do inwestowania środków w innowacyjne technologie oraz w kluczowe badania dotyczące chociażby standardów bezpieczeństwa.