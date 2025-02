Banki od dawna na różne sposoby starają się nam obrzydzić gotówkę i zmusić Polaków do korzystania z elektronicznych płatności, a coraz częściej pojawiają się doniesienia, że w bankomatach gotówki po prostu zaczyna brakować. Teraz za jej ograniczenie zabrała się Unia Europejska.

Zabierają Polakom gotówkę. Nadchodzą nowe przepisy

Wprowadzona już dyrektywa mówi wprost, że stracimy część swej wolności i nie za wszystko będziemy mogli zapłacić przy użyciu gotówki. Już od 2027 roku każda transakcja wyższa, niż 10 tys. euro będzie musiała przejść drogę elektroniczną. Twórcy tych przepisów tłumaczyli ich zasadność koniecznością walki z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Dla Polaków zmiana ta oznacza zmniejszenie gotówkowych płatności o połowę, bowiem dziś jeszcze można legalnie przekazać z ręki do ręki równowartość 15 tys euro.

A choć zapewne mało kto nawet marzy o tym, by taki pieniądz nosić przy sobie, to widmo likwidacji gotówki, czy też ograniczania dostępu do niej budzi wśród Polaków rezerwę. Jasno pokazują to najnowsze badania firmy Travex, które przytacza portal „Dla Handlu”. Wynika z nich, że w dobie powszechności kart płatniczych i kredytowych aż 39 proc. Polaków nadal wybiera gotówkę. Najczęściej korzystają z niej osoby w średnim wieku, pomiędzy 55, a 64 rokiem życia (53 proc.). W grupie 65+ gotówka cieszy się popularnością 46 proc. ankietowanych, a wśród osób w przedziale pomiędzy 25-43 rokiem życia niezbędna ona jest 41 proc. badanych. Ciekawie jednak robi się, gdy spojrzeć na najmłodszych.

Polacy chcą gotówki. I noszą jej bardzo dużo

Wydawać bowiem by się mogło, że najmłodsze pokolenie, od dziecka wychowujące się wśród zalewu elektronicznych wiadomości i z telefonem w ręku, powinno najmniej tęsknić za gotówką. I po części tak jest, gdyż papierowy pieniądz wybiera tylko jedna czwarta osób w tym wieku, ale zauważalna jest tendencja wzrostowa. W porównaniu do roku 2023, gotówkę polubiło 2 proc więcej najmłodszych Polaków.

- Coraz więcej regulacji uderza w gotówkę, jak limity płatności między przedsiębiorcami, unijne propozycje ograniczeń dla transakcji osób fizycznych czy zaostrzone przepisy dotyczące identyfikacji płatności. To zniechęca konsumentów, a gotówka staje się coraz mniej dostępna i droższa – twierdzi Aleksander Pawlak, prezes Tavex, cytowana przez portal dlahandlu.pl.

Najnowsze badania pokazują również, że aż 87 proc. Polaków sprzeciwia się pomysłowi całkowitego odejścia od gotówki, a blisko 80 proc. codziennie ma przy sobie jakieś pieniądze. I to niekoniecznie na karcie płatniczej. W porównaniu do roku 2023 odsetek osób, deklarujących posiadanie gotówki spadł jednak o 3 proc.