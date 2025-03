Prawie 320 zł dodatku dla emerytów co miesiąc

Jak co rok, 1 marca 2025 roku emerytury i renty zostały zwaloryzowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czy podwyżka zadowala świadczeniobiorców? Nie da się ukryć, że ceny szaleją i może się wydawać, że wskaźnik waloryzacji za nimi nie nadąża. Niewątpliwie jednak każdy dodatek i każda podwyżka są na wagę złota w budżetach seniorów. Szczególnie tych prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Emeryci mający status kombatanta lub będący osobami uprawnionymi albo wdową/wdowcem po tych osobach mogą liczyć na dodatkową pomoc państwa. Mają bowiem prawo do ryczałtu energetycznego, którego wysokość oscyluje wokół 300 złotych. Do końca lutego 2025 r. wynosił on 299,82 zł, a po waloryzacji wynosi 312,71 zł. Co istotne, ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu.

Świadczenie dla emerytów, ale też dla ich najbliższych

Prawo do ryczałtu energetycznego mają na gruncie obowiązujących przepisów:

- kombatanci i inne osoby uprawnione,

- żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

- wdowy lub wdowcy – emeryci i renciści, pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

- wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę.

Jak z tego wynika, świadczenie to można „dziedziczyć”, choć oczywiście nie w dosłownym rozumieniu tego słowa i nie na zasadach obowiązujących na gruncie prawa cywilnego. Należy raczej powiedzieć, że grono osób najbliższych emerytom-kombatantom i wskazanym grupom żołnierzy, może po ich śmierci dołączyć do grupy osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia.

Aby otrzymać ryczałt, należy w dowolnym momencie złożyć wniosek (ZUS_ERK), a wraz nim:

1) decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, albo potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców),

2) zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,

3) zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.