Czas na rozliczenie podatku zbliża się do końca

Czas na złożenie rocznego rozliczenia PIT powoli zbliża się do końca. Podatnicy, którzy jeszcze tego nie zrobili, mogą wywiązać się z ciążącego na nich obowiązku do 30 kwietnia 2025 roku. Niektórzy nie planują jednak poświęcać tej sprawie uwagi i zakładają, że zgodnie z deklaracjami, urząd skarbowy sam rozliczy ich podatek przy użyciu usługi e-PIT. Czy faktycznie tak będzie? W wielu przypadkach tak, jednak nie zawsze.

Należy pamiętać o tym, że usługa e-PIT obejmuje swoim zakresem przede wszystkim dochodowy z umów o pracę, umów zlecenia, czy umów od dzieło, od których płatnicy pobierają zaliczki na podatek dochodowy. Chodzi więc o rozliczenia, których dokonuje się na formularzu PIT-37. Na automatyczne rozliczenie mogą liczyć również osoby, które uzyskują dochody kapitałowe, z obrotu papierami wartościowymi czy też z handlu kryptowalutami, czyli rozliczające się na PIT-38. W ich przypadku, jeśli nie dokonają w przewidzianym ustawowo terminie rozliczenia – czy to za pośrednictwem e-PIT, czy w innej formie, rozliczenia zostaną automatycznie zaakceptowane przez urząd skarbowy.

Upewnij się, czy urząd skarbowy sam rozliczy Twój PIT

Każdy podatnik oprócz wskazanych powyżej, musi niestety we własnym zakresie rozliczyć się z urzędem skarbowym w terminie do 30 kwietnia. Mowa tu o podatnikach uzyskujących dochody z prowadzonej działalności gospodarczej (PIT-36), opodatkowanych liniowo (PIT-36L), czy też uzyskujących dochody za prywatnego najmu i opodatkowane ryczałtowo (PIT-28). Nie ma przeszkód by osoby te rozliczyły się za pośrednictwem usługi e-PIT, jednak niezbędna jest w tym celu z ich strony określona aktywność. Co więcej, nie warto czekać z tym do ostatniej chwili, bo jak pokazały doświadczenia z lat poprzednich, w ostatnich godzinach na dokonanie rozliczenia serwery bywają przeciążone, a terminowe złożenie rozliczenia może okazać się utrudnione.

Nad podjęciem aktywności związanej z rozliczeniem powinny również zastanowić się osoby, które co do zasady mogą liczyć na automatyczne rozliczenie podatku przez urząd. Warto sprawdzić, czy zamieszczone w systemie dane są poprawne, a także zastanowić się, czy istnieje możliwość obniżenia obliczonego podatku należnego do zapłaty lub uzyskania zwrotu z tytułu wpłaconych zaliczek. Może być to możliwe np. poprzez zastosowanie wyższych kosztów uzyskania przychodów, jeśli siedziba firmy, w której podatnik jest zatrudniony znajduje się w innej miejscowości niż jego miejsce zamieszkania albo poprzez odliczenie darowizny. Prowadzenie wszelkiego rodzaju zbiórek jest obecnie bardzo popularne, a osoby wspomagające czy to ludzi, czy zwierzęta, często nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że mają z tego tytułu możliwość uzyskania korzyści podatkowej.