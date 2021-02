Większość aktywów norweskiego funduszu emerytalnego jest ulokowana w akcjach, obligacjach i nieruchomościach - podaje portal Statista. Tuż za nim plasuje się China Investment Corporation – chiński suwerenny fundusz majątkowy. Zarządza on podobnie dużymi aktywami w wysokości nieco ponad 1 biliona dolarów. Pozostałe największe państwowe fundusze majątkowe w pierwszej ósemce nie są już tak gigantyczne. Aktywa te sięgają od 370 do 580 miliardów dolarów. Większość funduszy znajduje się w Azji i krajach arabskich – w Hong Kongu, Chinach, Singapurze, a także w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jedyny w swoim rodzaju norweski fundusz został utworzony, by inwestować rządowe przychody z przemysłu paliw kopalnych w sektory uważane za bardziej zrównoważone. Norwegia w ten sposób chce sobie zapewnić przyszłość, gdy kraj nie będzie już mógł polegać na dochodach z ropy naftowej. Rząd norweski może przeznaczyć na cele społeczne do trzech procent wartości funduszu rocznie – obecnie to 33 miliardów dolarów.