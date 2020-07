"Dzisiaj rozpoczynamy emisję akcji, licząc na wsparcie, zaufanie i zainteresowanie naszą ofertą. Grow Uperion dysponuje specjalną platformą grywalizacyjną, mogącą efektywnie pomóc korporacjom oraz firmom z sektora MSP w codziennym motywowaniu pracowników. Pierwsze wdrożenia w Unilever, Mondelez i obecne prace wdrożeniowe w Grupie Raben, strategiczna współpraca z Microsoftem, obecność na rynkach grywalizacji, SaaS i HR Tech, czy wsparcie głównego akcjonariusza - grupy TenderHut to aspekty budujące nasze przewagi konkurencyjne. Potencjalny sukces oferty i realizacja celów emisyjnych pozwoli nam na skokowy wzrost pozycji rynkowej i wartości spółki, stanowiąc jednocześnie ważny krok przed możliwym debiutem na NewConnect w 2021 roku" - powiedział prezes Grow Uperion Przemysław Śnioszek, cytowany w komunikacie.



20 lipca rozpoczęła się I transza dedykowana większym inwestorom. Najpóźniej 27 lipca na platformie CrowdConnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC zostaną opublikowane informacje dotyczące zapisów dla wszystkich inwestorów. Odbędą się one w dniach 28 lipca - 10 sierpnia. Celem minimalnym kampanii jest pozyskanie 500 tys. zł, a maksymalnym 1 mln zł. Wycena spółki przed ofertą wynosi 10 mln zł, wskazano również.



"Mamy przed sobą dwa cele emisyjne - rozwój oprogramowania oraz globalnych kanałów sprzedaży. Łącznie na ich realizację planujemy pozyskać do 1 mln zł. W pierwszym obszarze, którego potrzeby kapitałowe wynoszą ok. 0,65 mln zł, intencją Grow Uperion jest budowa kolejnych technologicznych funkcjonalności na platformie oraz prace nad implementacją tzw. lejków motywacyjnych. Drugi cel emisyjny pozwoli nam rozwinąć sprzedaż na najbardziej perspektywicznych europejskich rynkach z punktu widzenia pojęć HR Tech i grywalizacji, tj. Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji bądź Niemiec. Planujemy także szeroko zakrojoną kampanię lead generation oraz rozbudowę działu sprzedaży" - dodał Śnioszek.



Model biznesowy Grow Uperion opiera się na kilku filarach - oferowaniu platformy w formie modułu SaaS/Customized Saas, w formie narzędzia do obsługi programów ESOP (Plany Pracowniczej Własności Akcji), na potrzeby szkół i sektora edukacyjnego oraz w szytej na miarę formule dla partnerów z szeregu branż.



W planach Grow Uperion jest debiut na rynku NewConnect w 2021 roku. Spółka nie wyklucza także pozyskania inwestora branżowego, jeśli byłby to bardziej wartościowy krok dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.



Grow Uperion to platforma z obszaru HR Tech wykorzystująca mechanizmy grywalizacyjne i psychologii motywowania do osiągania KPI bez zwiększania nakładów na benefity finansowe i pozafinansowe.



(ISBnews)