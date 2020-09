Zysk operacyjny wyniósł 156,08 mln zł wobec 59,89 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 364 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 215,1 mln zł rok wcześniej.



"Poprawa wyników w porównaniu do ubiegłego roku jest efektem m.in. utrzymującej się popularności 'Wiedźmina 3', w tym bardzo dobrej sprzedaży wersji na konsole Nintendo Switch, a także debiutu gier z wiedźmińskiego uniwersum na nowych platformach. Pod koniec ubiegłego roku udostępniliśmy 'GWINT-a' użytkownikom urządzeń z systemem iOS, zaś w I półroczu br. miał on swoją premierę na systemie Android. 'Wojna Krwi' trafiła na Nintendo Switch. Przygotowane po raz pierwszy wersje mobilne naszych gier zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez graczy" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz, cytowany w komunikacie.



"Do wyraźnej poprawy sprzedaży Grupy przyczyniły się wprowadzane w wielu krajach ograniczenia wychodzenia z domów w związku z pandemią koronawirusa. Zaangażowanie graczy wyraźnie wzrosło w okresie tzw. lockdownu, a dodatkowo wiele osób sięgnęło po gry po raz pierwszy lub po latach przerwy - przede wszystkim dzięki ich dostępności w ramach cyfrowej dystrybucji, czyli bez konieczności wychodzenia z domu" - dodał Nielubowicz.



CD Projekt podtrzymał datę premiery gry "Cyberpunk 2077" - 19 listopada br.



"Spółka kontynuowała intensywne prace nad 'Cyberpunkiem 2077', którego premiera zaplanowana jest na 19 listopada br. Wydatki na produkcję gier i nowych technologii wyniosły w omawianym okresie 114 mln zł, co przełożyło się na wzrost skumulowanego salda nakładów na prace rozwojowe do poziomu 483 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Liczba osób zatrudnionych w Grupie CD Projekt na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 1 079 osób wobec 1 044 na koniec 2019 r., podano w sprawozdaniu zarządu.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 141,27 mln zł wobec 51,55 mln zł zysku rok wcześniej.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".



(ISBnews)