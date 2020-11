Pure Biologics zakończył w poniedziałek budowanie księgi popytu. W ramach prowadzonej oferty publicznej spółka zaoferuje 600 000 nowych akcji serii E po cenie emisyjnej 90 zł za jedną akcję. Ostateczna liczba akcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 100 000 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 500 000 akcji, podano.



"W zakończonym dzisiaj procesie budowy księgi popytu prowadzonym przez Biuro Maklerskie BOŚ S.A. inwestorzy instytucjonalni wyrazili duże zainteresowanie naszą ofertą. Odbyliśmy w trakcie roadshow wiele ciekawych spotkań i jestem zadowolony, że nasza strategia i plany inwestycyjne na najbliższe lata zostały pozytywnie odebrane. Spodziewane wpływy z emisji pozwolą nam na realizację głównych celów przedstawionych w prospekcie" - powiedział współzałożyciel i prezes Pure Biologics Filip Jeleń, cytowany w komunikacie.



Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone m.in. na dalsze prace w ramach portfolio terapeutycznego, rozpoczęcie prac badawczych w zakresie nowych wskazań medycznych, poszukiwanie alternatywnych celów molekularnych oraz rozwój zaplecza laboratoryjno-badawczego.



Od wtorku, 24 listopada, do 30 listopada trwać będzie przyjmowanie zapisów. Zamknięcie oferty tj. przydział akcji serii E, zaplanowany jest na 3 grudnia. Około 16 grudnia spodziewany jest pierwszy dzień notowań PDA. Równolegle z notowaniem PDA spółka planuje przenieść notowania akcji istniejących z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.



Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ. Zapisy na akcje można składać za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ oraz członków konsorcjum: Domu Maklerskiego Noble Securities, Domu Maklerskiego mBank, Biura Maklerskiego PKO BP oraz Domu Maklerskiego BDM.



Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.



(ISBnews)