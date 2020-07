Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Oferta Ferrum warta ok. 16,1 mln euro netto (ok. 19,8 mln euro brutto, co stanowi równowartość ok. 88,6 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot D, podała spółka.





Ferrum złożyło najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT D (postępowanie wykonawcze nr 11)" w ramach umowy ramowej zawartej z Gaz- Systemem. Specyfikacja istotnych warunków ww. zamówienia przewiduje realizację dostaw w okresie styczeń - lipiec 2021 r., podano w komunikacie.



"Wybór oferty Ferrum jest potwierdzeniem naszej silnej pozycji rynkowej. To również dowód, że dzięki produkcji dobrych jakościowo wyrobów oraz nowoczesnej, unikatowej linii produkcyjnej jesteśmy w stanie skutecznie konkurować w projektach strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu Ferrum S.A. zawarła umowę częściową z Gaz-Systemem, o równowartości blisko 98 mln zł brutto, na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C" - powiedział prezes Ferrum Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.



Warunkiem zawarcia pomiędzy spółką a zamawiającym umowy w ramach postępowania wykonawczego jest dopełnienie formalności po wyborze oferty zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz wniesienie przez Ferrum zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, podano także.



Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 449,4 mln zł w 2019 r.



Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.



