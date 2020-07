"System jest kompatybilny z najpopularniejszymi produktami LSI. Dzięki niemu proces konfiguracji i zarządzania siecią oświetleniową jest prostszy i szybszy w porównaniu z innymi systemami dostępnymi na rynku" - czytamy w komunikacie.



"Technologia Silvair jest kluczowa, by klienci mogli doświadczyć naprawdę prostej i bezproblemowej kontroli oświetlenia z systemem AirLink Blue. Szerokie możliwości kontroli Bluetooth mesh pozwala LSI dostarczyć rozwiązanie, którego oczekują nasi klienci" - powiedział Chris Papa, SVP Engineering w LSI Industries, cytowany w komunikacie.



System AirLink Blue składa się z trzech podstawowych elementów; kontrolera Bluetooth Mesh, wbudowanego zegara astronomicznego oraz aplikacji do konfiguracji. AirLink Blue to system „pod klucz". Moduły do kontroli są fabrycznie instalowane w oprawach, a LSI wstępnie konfiguruje je zgodnie z wymaganiami klienta, przed wysyłką. Zmiany można łatwo wprowadzić po instalacji za pomocą intuicyjnej aplikacji AirLink Blue, podano także.



"Kolejna amerykańska firma dostrzegła potencjał technologii Silvair i otwartego standardu Bluetooth mesh. Przed LSI bardzo ciekawy czas bo rok 2020 zapowiada się bardzo intensywnie, jeśli chodzi o nowe instalacje AirLink Blue. Jako partner technologiczny jesteśmy gotowi wesprzeć LSI i szybko reagować na ich potrzeby" - powiedział prezes Silvair Rafał Han, cytowany w komunikacie.



Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.



(ISBnews)