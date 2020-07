"Jest nam bardzo miło poinformować graczy oraz inwestorów o dacie premiery wyczekiwanego 'Lust From Beyond'. Dzisiaj rozpoczynamy również zintensyfikowaną kampanię marketingową, w której skład wchodzić będą nowe trailery, streamy developerskie, akcje angażujące społeczność, a także zupełnie nowy, darmowy prolog. Pragniemy nie tylko powtórzyć intensywne działania zaprezentowane podczas premiery 'Drug Dealer Simulator', ale też rozwinąć je o kolejne, nowe sposoby dotarcia do potencjalnych odbiorców. Bardzo się cieszymy, że zainteresowanie już na obecną chwilę jest na tak wysokim poziomie" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.



Gra "Lust from Beyond" to pierwszoosobowy horror o odważnych okultystycznych i erotycznych motywach, osadzony w wyjątkowym świecie inspirowanym twórczością Lovecrafta, Gigera i Beksińskiego. Gracz przeniesie się do XIX-wiecznej wiktoriańskiej posiadłości. W przeciwieństwie do poprzedniej części, również półotwartych terenów, a także wizytówki serii - tajemniczego wymiaru Lusst'ghaa, w którym to najmocniej widać inspiracje twórczością wspomnianych artystów.



"Będzie to również druga tegoroczna premiera Movie Games na PC. 16 kwietnia br. miał miejsce debiut 'Drug Dealer Simulator', który w niespełna godzinę po publikacji na platformie Steam sprzedał się w liczbie egzemplarzy pozwalającej na pokrycie kosztów jego produkcji. Zyski ze sprzedaży w nieco ponad miesiąc od premiery przekroczyły natomiast wartość 1 mln dolarów" - podsumowano w materiale.



Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



(ISBnews)