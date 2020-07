Strata operacyjna wyniosła 8,3 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku (skorygowanego) rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,17 mln zł, wobec 3,24 mln zł zysku (skorygowanego) rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,62 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 39,11 mln zł rok wcześniej.



"W marcu 2020 r. został ogłoszony w Polsce stan epidemii i wprowadzono zakaz świadczenia usług gastronomicznych w lokalach. Powyższe wpłynęło zarówno na spadek przychodów spółki jak też w konsekwencji spadku sprzedaży na wzrost udziału kosztów prowadzenia restauracji do generowanych przez sieć przychodów z poziomu 88,9% w 1 kwartale 2019 r. do poziomu 97,2% w 1 kwartale 2020 r. Biorąc pod uwagę ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i wynikające z tego tytułu zmiany warunków prowadzenia działalności gastronomicznej zarząd spółki przeprowadził test na utratę wartości majątku spółki. [...] W wyniku przeprowadzonego testu spółka rozpoznała utratę wartości majątku trwałego w kwocie 6 893 tys. zł. Dodatkowo, w związku ze zmianami kursów walut spółka rozpoznała w księgach na dzień 31 marca 2020 r. koszty ujemnych różnic kursowych z wyceny zobowiązań leasingowych (gł. umowy najmu), co dodatkowo pogorszyło wynik 1 kwartału 2020 r. o 4 330 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 14,71 mln zł wobec 2,51 mln zł straty rok wcześniej.



Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Jej przychody wyniosły 170,4 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)