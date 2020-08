"Obecnie pracujemy nad dwiema grami. Pierwsza to nasz evergreen o nazwie 'Touchdown Hero', która została przeprojektowana z pomocą zespołu Skillz, aby sprostać oczekiwaniom graczy w stosunku do porównywalnej gry mobilnej. 'Touchdown Hero' jest obecnie w fazie soft launch. Drugą grą, nad którą wspólnie pracujemy, jest 'Solitaire TriPeaks Adventures'. Zaprojektowaliśmy tę grę, tak aby zapewnić uczciwe, konkurencyjne wrażenia e-sportowe. Planujemy soft launch w ciągu najbliższych kilku tygodni" - powiedział ISBtech Kwaśnica.



"Ogłosiliśmy również trzecią grę dostępną wyłącznie w Skillz zatytułowaną 'Golf Hero'. Jesteśmy bardzo podekscytowani tą grą i wkrótce rozpoczniemy pre-produkcję. Oczekujemy, że przynajmniej pierwsze dwie gry zostaną uruchomione w 2020 roku na całym świecie. Skillz bardzo dobrze rozumie mobilnych graczy e-sportowych i doskonale wie, jak ich przyciągać i pozyskać użytkowników. To dla nas ogromna zaleta" - dodał prezes.



Wskazał, że obecnie większość strumieni przychodów w mobilnej rozrywce pochodzi z zakupów w aplikacji (IAP) i reklam.



"Jesteśmy przekonani, że te kanały zarabiania będą się dalej rozwijać. Istnieją jednak inne modele zarabiania na grach mobilnych, które wciąż nie są tak szeroko rozpowszechnione. Model turniejów gotówkowych stworzony i opracowany przez Skillz okazał się 5razy bardziej efektywnym sposobem zarabiania na zwykłych grach mobilnych w porównaniu z tradycyjnymi metodami zarabiania (IAP i reklamy) i wykorzystujemy to w naszych nadchodzących tytułach" - zaznaczył Kwaśnica.



Szef sprzedaży i treści w Skillz Wally Nguyen zaznaczył w rozmowie z ISBtech, że platforma mobilnego e-sportu współpracuje z ponad 20 tys. twórcami gier. Ma portal samoobsługowy w którym każdy programista może zarejestrować się i pobrać pakiet deweloperski, a zespół Skillz pomoże mu przekształcić grę mobilną w e-sport.



"Wykorzystując swoją opatentowaną technologię, Skillz organizuje miliardy turniejów e-sportowych dla 30 mln mobilnych graczy na całym świecie i co miesiąc rozdaje ponad 60 mln USD w nagrodach" - wskazał Nguyen.



W jego ocenie, mobilny e-sport ma przed sobą bardzo świetlaną przyszłość, a Skillz rozszerza dystrybucję, nawiązuje wyjątkowe partnerstwa z głównymi markami oraz poszerza zakres i głębię oferowanej treści.



"Przy globalnych przychodach z e-sportu, które w tym roku sięgają 1 mld USD integracja ze Skillz umożliwia programistom płynnie dołączenie do jednego z najszybciej rozwijających się segmentów rozrywki cyfrowej. Z niecierpliwością czekamy na pomoc Cherrypick Games w dostarczaniu wysokiej jakości, dostępnych gier milionom graczy na całym świecie, którzy chcą łączyć się z innymi graczami w uczciwych konkursach w Skillz" - podsumował szef sprzedaży i treści w Skillz.



Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech.pl)