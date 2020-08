Zysk operacyjny wyniósł 66,98 mln zł wobec 28,43 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 264,64 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 95,18 mln zł rok wcześniej.



"Główny wpływ na przychody Ten Square Games miał stały rozwój i konsekwentne pozyskiwanie nowych użytkowników dla 'Fishing Clash'. Gra po raz kolejny osiągnęła rekordowe przychody, które w drugim kwartale br. wyniosły 158 mln zł (+88% kw/kw; +266% r/r). Liczba aktywnych użytkowników wzrosła do 7 mln w porównaniu z 3 mln w pierwszym kwartale tego roku i 1,5 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kwietniu i maju, w bardzo korzystnych warunkach rynkowych, gwałtownie zwiększony został poziom wydatków marketingowych, co pozwala oczekiwać istotnych zwrotów z inwestycji w kolejnych kwartałach" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



Przychody z gry "Let's Fish" wyniosły w II kwartale 4,5 mln zł (+15% kw/kw; +36% r/r), zaś "Wild Hunt" - 4,4 mln zł (+26% kw/kw; +109% r/r). W przypadku obu produktów dostarczano stale nowe zawartości, doskonalono także zaplecze analityczne i testowe oraz działania live ops. Jednym z głównych celów Ten Square Games jest dywersyfikacja portfolio gier - do końca trzeciego kwartału trzy nowe tytuły będą w fazie globalnych testów i sprawdzania potencjału monetyzacji na docelowych rynkach, zaś jedna gra - w fazie produkcji, podano także.



"Drugi kwartał zamykamy rekordową sprzedażą i perspektywą kolejnych okresów z bardzo dobrymi przychodami. Konsekwentnie wzmacniamy zespół, stawiając na dalszy rozwój w obszarach produkcji gier, a także business intelligence i machine learning. Chcemy się dalej dywersyfikować i przyciągać nowe talenty poza Wrocławiem, stąd m.in. rozwój nowego studia w Warszawie. Liczę, że wkrótce do grupy dołączą nowe podmioty lub zespoły, które będą mogły rosnąć w oparciu o naszą wiedzę, infrastrukturę i dostęp do finansowania" - skomentował prezes Maciej Zużałek, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 61,25 mln zł wobec 23,01 mln zł zysku rok wcześniej.



Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.



