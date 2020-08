"Jestem zadowolony z wyników grupy CI Games za pierwsze półrocze 2020. Ostatnie 12 raportowanych miesięcy to bardzo dobry okres zarówno pod kątem rozwoju spółki jak i wyników finansowych. Wypracowane przychody ze sprzedaży na poziomie 67 mln zł oraz 10 mln zł zysku netto za ten okres jasno pokazują, że skutecznie realizujemy naszą strategię. Podkreśla to również, że spółka ma solidne fundamenty do dalszego rozwoju i jednocześnie dodaje nam jeszcze więcej wiary w nasze ambitne plany" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 5,17 mln zł wobec 7,82 mln zł straty rok wcześniej. Od stycznia do czerwca br. skonsolidowany zysk brutto wyniósł ok. 5,8 mln zł i został pomniejszony głównie o niegotówkową zmianę sald podatku odroczonego w wysokości 1 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,04 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 7,16 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała też, że przychody netto ze sprzedaży w okresie 12 miesięcy, od lipca 2019 do czerwca 2020, wyniosły ok. 67,4 mln zł. Zysk brutto w tym czasie wyniósł ponad 14 mln zł i został pomniejszony głównie o niegotówkową zmianę sald podatku odroczonego w wysokości 4 mln zł. W okresie 12 miesięcy, od lipca 2019 do czerwca 2020, zysk netto grupy wyniósł 10 mln zł.

"Spółka prowadzi prace nad 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2', 'Lords of the Fallen 2' oraz kolejnym projektem związanym z serią SGW. 24 sierpnia zarząd CI Games podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego, w drodze emisji do 21 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I. Cena minimalna została ustalona na poziomie nie niższym niż 1,2 zł. Pozyskane środki z emisji spółka planuje przeznaczyć na finansowanie obecnych projektów, w tym 'Lords of the Fallen 2', zamiast potencjalnego finansowania ze strony współwydawcy, z którym prowadzi negocjacje" - czytamy także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 5,54 mln zł wobec 6,98 mln zł straty rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

