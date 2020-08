Zysk operacyjny wyniósł 13,91 mln zł wobec 16,71 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 107,15 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 19,89 mln zł rok wcześniej.



"Grupa kapitałowa i2 Development S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku osiągnęła 107 153 tys. zł przychodu netto ze sprzedaży (w tym 105 139 tys. zł z działalności deweloperskiej i budowlanej), co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wynikiem kilkukrotnie wyższym. Grupa rozpoznaje przychody z działalności deweloperskiej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. W I półroczu 2020 roku na przychód netto złożyły się łącznie 254 przekazania na 8 inwestycjach. Pierwsze półrocze ostatecznie zamknęło się zyskiem netto w kwocie 11.362 tys. zł" - czytamy w raporcie.



Zarząd grupy zwraca szczególną uwagę na poniższe zdarzenia, które miały istotny wpływ na wyniki grupy w pierwszym półroczu 2020 roku:



- wykupy obligacji serii C, E (całościowo), F, I (częściowo) oraz emisja serii J



- zakup gruntu przy ulicy Stalowej



- zakończenie sprzedaży na pięciu inwestycjach



- uzyskanie pozwoleń na użytkowanie trzech inwestycji



- pozyskanie finansowania na lokale usługowe na inwestycji Bulwar Staromiejski.



Ponadto, po dniu bilansowym miały miejsce również następujące zdarzenia:



- emisja obligacji serii K



- podjęcie uchwał o dokonaniu całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii F i G



- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji Ogrody Grabiszyńskie, wymieniła spółka.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 3,35 mln zł wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej.



i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r.



(ISBnews)