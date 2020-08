"WIG20 był dziś jednym z najsłabszych indeksów w Europie, a jego spadek może wiązać się z około 2,5 proc. zniżki MSCI EM, które pośrednio jest dla niego benchmarkiem. Notowaniom na GPW ewidentnie ciążyła energetyka. Ze względu na brak inwestorów z Londynu większość sesji przebiegała pod znakiem obniżonych obrotów, jednak pod koniec dnia inwestorzy zaktywizowali się i większość handlu dokonała się pod koniec sesji. Podwyższone obroty mogły mieć związek z końcem miesiąca" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Choć poniedziałkowa sesja wiele nie zmienia - WIG20 zdołał obronić wsparcie na 1.800 pkt. i pozostał w szerszym zakresie konsolidacji między 1.770 a 1.870 pkt. - to przebicie poprzednich wsparć otwiera drogę do testowania dolnego ograniczenia przedziału" - dodał.

WIG20 zakończył miesiąc ze wzrostem o 1,8 proc., WIG zyskał 2,3 proc., mWIG40 wzrósł o 4 proc., WIG80 o 2 proc.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 spadł o 1,62 proc. do 1.800,21 pkt., WIG zniżkował 1,16 proc. do 51.629,45 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,18 proc. do 3.705,89 pkt., a sWIG80 stracił 0,09 proc. do 14.717,97 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.092 mln zł, z czego 856 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (147 mln zł) oraz Orlenu (103 mln zł).

Początek notowań na WIG20 przebiegał bez większych zmian, jednak po godz. 11.00 indeks zaczął stopniowo kierować się w dół. Po negatywnym otwarciu notowań w USA, WIG20 przejściowo zszedł poniżej psychologicznej bariery 1.800 pkt., a dzień zakończył tuż nad tym poziomem.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,5 proc., a S&P 500 zniżkował o 0,2 proc.

Zniżkowało 9 z 15 indeksów sektorowych na GPW, w tym najmocniej energetyka - o 3,2 proc., paliwa - o 3,1 proc. i leki - o 3,0 proc. Chemia wzrosła o 2,3 proc.

W WIG20 najmocniej zniżkowały PGE - o 6,1 proc., Tauron - o 3,5 proc., Orlen - o 3,4 proc., PGNiG - o 3,3 proc.

Z kolei na czele wzrostów były JSW - o 2,9 proc. i Cyfrowy Polsat - o 2,5 proc.

W indeksach małych i średnich spółek spadkom przewodziły: Mabion - w dół o 11 proc., Rafako - o 6 proc. i Biomed-Lublin - o 4,5 proc. Po około 4 proc. straciły CI Games, Torpol, Voxel i Comarch.

Rafako wstępnie szacuje, że miało 41,3 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej po pierwszym półroczu, a wpływ na obniżenie wyników rdr miała przede wszystkim zmiana szacunków na kontraktach oraz zmiana pozostałych rezerw i odpisów aktualizujących

Najmocniej rosły: Mirbud i Famur - po 10 proc., Trakcja - o 6 proc., Amrest - o 5,5 proc.

Famur podał, że jego zysk netto spadł w II kw. o 85,8 proc., do 31 mln zł., przy czym wynik ten jest o 5,4 proc. wyższy niż zakładał konsensus PAP Biznes. Portfel zamówień grupy wynosił na koniec czerwca około 800 mln zł. Ponadto prezes Mirosław Bendzera poinformował, że Grupa Famur chce, w ramach dywersyfikacji działalności, szukać podmiotów do przejęcia na rynkach poza górnictwem.

Na szerokim rynku o 7 proc. wzrósł kurs Quercus TFI. NWZ zdecydowało o emisji do 5,5 mln nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Celem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenie agenta transferowego. Quercus TFI chce z emisji pozyskać co najmniej 22 mln zł. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez zarząd, przy zastrzeżeniu, że wyniesie nie mniej niż 4 zł za jedną akcję.