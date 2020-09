"Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych, grupa zachowała satysfakcjonującą rentowność portfela zamówień, brak zadłużenia netto i relatywnie niski poziom zadłużenia netto w relacji do EBITDA. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania długoterminowa, średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się w przedziale ok. 5-5,5%, natomiast średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wyniosła ok. 5,24%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



W I półroczu 2020 roku Torpol S.A. wziął udział w 18 postępowaniach (w tym w 5 postępowaniach zorganizowanych przez PKP PLK, 5 zorganizowanych przez PKP S.A. i 3 zorganizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu), z czego złożył:



- 16 ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego;



- 2 oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki.



Oferta spółki została wybrana w 2 postępowaniach z 14 rozstrzygniętych postępowań (4 postępowania unieważniono). Łączna wartość pozyskanych zamówień przez spółkę wyniosła 31,3 mln zł netto, podano także.



Natomiast spółka TOG w okresie sprawozdawczym wzięła udział w 15 postępowaniach o łącznej wartości 36,8 mln zł netto, z czego pozyskała 5 zamówień (z 12 rozstrzygniętych postępowań) o łącznej wartości 8,2 mln zł netto. Ponadto w okresie sprawozdawczym spółka TOG pozyskała zamówienie od spółki PGNiG Technologie (oferta złożona w 2019 roku) o wartości 24,1 mln zł netto. Łączna wartość zawartych umów przez TOG w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 32,3 mln zł netto.



Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.



