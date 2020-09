"Minęło sporo czasu, odkąd zaczęliśmy prace koncepcyjne nad 'Lords of the Fallen 2' oraz produkcję samej gry. Cieszę się, że dziś możemy ogłosić nowe studio, które pracuje nad tym tytułem już od pół roku i poczyniło przy nim znaczące postępy. Nie chcieliśmy o tym publicznie mówić więcej, zanim nie zbudujemy głównego zespołu, nie uzgodnimy szczegółów pierwszego projektu i nie posuniemy się istotnie naprzód z jego wizją. Dziś mamy ten ważny etap za sobą, więc przyszedł odpowiedni moment, aby oficjalnie to ogłosić" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.



Zespół Hexworks składa się z pracowników z dużym doświadczeniem w tworzeniu gier AAA. Jest kierowany przez producenta wykonawczego Saula Gascon i dyrektora kreatywnego Cezara Virtosu. Studio będzie zlokalizowane w Barcelonie i Bukareszcie. Załoga Barcelony otworzyła drzwi na początku marca, a kilka tygodni później zrobił to zespół w Bukareszcie. Zespół weteranów od pół roku pracuje wspólnie nad swoim debiutanckim tytułem - Lords of the Fallen 2. Gra RPG akcji osadzona w świecie fantasy jest przeznaczona na konsole następnej generacji oraz platformę PC, podano w materiale.



Virtosu i Gascon kierują zespołem Hexworks, w skład którego obecnie wchodzi ok. 25 osób, wśród nich weterani z doświadczeniem w tworzeniu gier AAA. Hexworks przyjmuje nieco bardziej niezależne podejście do tworzenia gier niż ogromne studia. Powstające w nim projekty będą koncentrować się na grach fabularnych o wysokiej jakości wykonania w kategorii AA+, podano także.



Debiutem studia będzie "Lords of the Fallen 2" - będzie to przejście od oryginalnego power fantasy do dark fantasy. Sequel będzie również o wiele bardziej wymagającym od strony walki z przeciwnikami, na co szczególnie liczą społeczności Soulsborne i Souls-like, wskazano również w komunikacie.



"Przez wiele miesięcy nasza trójka pracowała nad zdefiniowaniem i określeniem zakresu projektu, aby znaleźć odpowiednio unikalne DNA, które umożliwi pozyskanie odpowiedniego zainteresowania ze strony graczy ale również pozostanie w sferze wykonalności. Zdalne opracowywanie gier koncentrujących się na walce jest wyzwaniem, ale równoważy to łatwość kontaktu i pracy z wielkimi fanami soulsborne rozproszonymi po całym świecie" - dodał Virtosu.



Hexworks koncentruje się na rozwoju gier w ramach globalnej struktury CI Games i opartych o IP spółki matki. W dużej mierze finansowanie pierwszego projektu Hexworks - "Lords of the Fallen 2" - będzie pochodzić ze środków pozyskanych z przeprowadzonej pod koniec sierpnia br. emisji akcji, w ramach której spółka pozyskała od dużych inwestorów ponad 25 mln zł, zakończono w informacji.



CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).



